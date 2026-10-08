Angola: Huambo accueille la cérémonie principale des 35 ans des FAA

Huambo — La ville de Huambo accueillera, vendredi, la principale cérémonie commémorant le 35e anniversaire des Forces armées angolaises (FAA), sous la présidence du ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio Gonçalves Amaral.

L'événement se déroulera au Commandement de la Région militaire centrale, choisi pour accueillir les commémorations, avec un défilé représentatif de l'Armée de terre, de l'Armée de l'air et de la Marine angolaises, réparti en quatre sections.

Participeront à l'événement les gouverneurs de Huambo, Pereira Alfredo, de Benguela, Manuel Nunes Júnior, de Bié, Celeste Adolfo, et de Cuanza Sul, Eugénio César Laborinho, ainsi que des officiers militaires et d'autres personnalités invitées.

Le programme commémoratif du 35e anniversaire des Forces armées d'Irlande (FAA), qui se célèbre le 9 octobre, prévoit, avant la cérémonie, le dépôt d'une gerbe au Tombeau du Soldat Inconnu, au cimetière municipal de Huambo, en hommage aux soldats tombés pour la patrie.

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Une visite à l'hôpital général de Huambo est également prévue pour rencontrer le premier bébé né le 9 octobre.

À cette occasion, selon le programme distribué à la presse, le trousseau du bébé sera offert, une initiative symbolique liée à la continuité des Forces armées et aux nouvelles générations.

Les commémorations ont débuté le 1er octobre par un atelier de réflexion sur le rôle des FAA dans la défense et la sécurité nationales, la garantie de la souveraineté, la consolidation de la paix et le développement du pays.

La rencontre a abordé quatre thèmes, mettant en lumière le parcours historique des FAA, le rôle de la planification nationale dans la garantie de la sécurité et les défis auxquels l'institution est confrontée pour défendre la souveraineté, la paix et le développement.

Dans le cadre de ces activités, une table ronde s'est tenue au quartier général de l'armée à Luanda, portant sur les perspectives actuelles des Forces armées angolaises (FAA) et leur histoire, de leur création à nos jours.

Le programme comprenait l'ouverture de l'année académique au sein du système d'enseignement militaire, qui s'est déroulée à Benguela.

Cette année s'inscrivait dans le cadre des initiatives de formation, de renforcement des capacités et de perfectionnement du personnel des Forces armées.

Les Forces armées angolaises ont été créées le 9 octobre 1991, conformément aux accords de Bicesse, par la fusion des anciennes Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA) du gouvernement avec les Forces armées de libération de l'Angola (FALA), alors branche militaire de l'UNITA.

La constitution des FAA est le fruit de la fusion des forces armées qui s'étaient affrontées lors du conflit armé en Angola, dans le but de former une force armée nationale unique et apolitique.

Ce processus d'intégration a impliqué le personnel et les officiers des deux anciennes forces, dans une phase de réorganisation des structures militaires angolaises.

Les FAA comptent trois branches : l'Armée de terre, l'Armée de l'air nationale et la Marine angolaise, composantes de la structure militaire chargées de la défense de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la sécurité nationale.