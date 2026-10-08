Angola: Cabship distinguée pour le respect de ses obligations de cotisation

7 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'entreprise Cabship a récemment reçu la distinction de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS) avec un certificat vert, pour le respect responsable et constant de ses obligations de cotisation.

Cette distinction souligne dix années consécutives de conformité aux obligations de cotisation, selon un communiqué de presse transmis à L'ANGOP mercredi.

Pour Cabship, cette distinction réaffirme une culture d'entreprise fondée sur la bonne gouvernance, la rigueur, la responsabilité sociale et la reconnaissance des employés. Tout au long de ses 17 années d'activité, l'entreprise a consolidé des pratiques de gestion responsables et durables, tout en maintenant des normes élevées de conformité et d'intégrité.

Selon la note, l'entreprise réaffirme son engagement en faveur de la bonne gouvernance, du développement durable et de la construction d'une économie angolaise plus formelle, responsable et inclusive.

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Cabship est une entreprise angolaise spécialisée dans la gestion d'actifs énergétiques et la logistique, notamment dans le secteur pétrolier et gazier.

Elle propose des solutions intégrées englobant la gestion d'entrepôts et de matériaux, les opérations portuaires, la gestion des transports, le dédouanement et les services de transport de marchandises.

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