Angola: Formation aux technologies spatiales pour 70 jeunes à Luanda

Luanda -Soixante-dix jeunes originaires de différentes provinces du pays ont entamé mercredi, à Luanda, une formation aux technologies spatiales, visant à stimuler le développement de solutions innovantes dans ce secteur.

Ce cycle formatif, qui se déroule au Parc scientifique et technologique de Luanda, est une initiative du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), menée par le Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), dans le cadre de la Semaine mondiale de l'espace 2026.

À ce sujet, la responsable du GGPEN, Ermeliana Soares, a déclaré que cette formation a pour objectif d'encourager les jeunes Angolais à s'intéresser aux technologies spatiales et de leur montrer comment ce domaine peut contribuer à l'économie du pays et au développement des secteurs de l'éducation, de l'agriculture et de la gestion des risques.

Dans une déclaration à l'ANGOP, elle a précisé que la formation s'adresse à des jeunes de divers horizons, notamment des étudiants, des entrepreneurs et des personnes intéressées par les questions spatiales.

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« Nous voulons démontrer que le secteur spatial apporte des résultats concrets face aux situations et aux défis rencontrés par un groupe ou une entreprise », a-t-elle déclaré.

Concernant le projet « Conecta Angola », il a indiqué que le GGPN compte une quarantaine de startups éligibles et enregistrées, dont quinze participent au cycle de formation.

La responsable a souligné que le Bureau national de gestion du programme spatial entend continuer à susciter l'intérêt des jeunes pour les technologies et les sciences spatiales.

Elle a également ajouté que la formation bénéficie de la participation d'experts internationaux possédant une expérience dans le domaine spatial et liés à de grandes entreprises du secteur à travers le monde.

Par ailleurs, Fernando Simão, stagiaire originaire de la province de Cunene, a considéré cette formation comme essentielle pour identifier les opportunités dans le domaine des technologies spatiales.

Le cycle de formation aborde des thèmes tels que « Construction et essais de satellites », « Kits de produits d'observation de la Terre et applications des données géo-spatiales », entre autres.