Afrique: La société sud-africaine Vambo AI dévoile le modèle linguistique MORENA dédié aux langues africaines

La start-up sud-africaine Vambo AI a lancé MORENA, un modèle linguistique à poids ouvert comptant 1,5 milliard de paramètres. Fondée en avril 2023 par Chido Dzinotyiwei et Isheanesu Misi, Vambo AI a pour objectif de développer une intelligence artificielle capable de comprendre les langues parlées à travers le monde. Le modèle MORENA a été entraîné à partir de zéro pour 12 langues africaines, ainsi que pour l'anglais et le français, ce qui marque une avancée significative dans le développement d'une IA localisée.

La plateforme Vambo AI est conçue pour s'adresser aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Les particuliers peuvent tirer parti de ses fonctionnalités pour rédiger, rechercher, traduire et transcrire du contenu dans différentes langues. Pour les entreprises et les innovateurs, la start-up fournit une API et des outils de développement, leur permettant de créer des solutions sur mesure pour diverses zones géographiques et de localiser des solutions existantes qui ont déjà permis de résoudre des problèmes dans d'autres régions.

MORENA comprend notamment le chiShona, le kiswahili, le haoussa, le yorùbá, l'igbo, l'isiZulu, l'isiXhosa, le kinyarwanda, le setswana, l'afrikaans, l'isiNdebele et le pidgin nigérian. Il prend également en charge l'anglais et le français. Isheanesu Misi, cofondateur de Vambo AI, a déclaré que MORENA est le plus grand modèle d'IA africain ouvert, entraîné à partir de zéro. Il a souligné qu'il surpasse un modèle de Google huit fois plus volumineux en matière de modélisation de textes africains et qu'il est plus de trois fois plus volumineux que le deuxième plus grand modèle linguistique africain.

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La tokenisation efficace des langues africaines par le modèle rend son exploitation et son adaptation aux contextes africains moins coûteuses. Cette efficacité devrait profiter considérablement aux start-ups de pays comme le Nigeria et aux chercheurs du Kenya, car ils dépenseront moins pour développer et déployer leurs propres modèles d'IA dans des environnements réels. Misi a souligné que MORENA prouve que les initiatives africaines partant de zéro ne nécessitent pas nécessairement des budgets de plusieurs milliards de dollars et offre aux autres chercheurs un nouveau point de référence.

Vambo AI recommande le « fine-tuning » (ajustement fin) comme méthode optimale pour utiliser MORENA. La sortie de ce nouveau modèle élargit considérablement les capacités existantes de la plateforme, qui comprenait auparavant 11 langues, dont l'arabe, le kiswahili, l'isizulu et le français. Ce développement vise à favoriser l'innovation locale en proposant des solutions linguistiques accessibles et rentables à travers tout le continent.

Points clés à retenir

Le lancement de MORENA par Vambo AI marque une étape importante dans le développement de l'intelligence artificielle adaptée à la diversité linguistique africaine. Fondée en avril 2023 par Chido Dzinotyiwei et Isheanesu Misi, cette start-up sud-africaine vise à combler le fossé linguistique dans le domaine de l'IA, en veillant à ce que la technologie comprenne véritablement la diversité des populations du continent. Le modèle MORENA, doté de 1,5 milliard de paramètres, entraîné à partir de zéro et à poids ouverts, est conçu pour être un outil fondamental pour les développeurs et les entreprises.

Sa capacité à tokeniser efficacement 12 langues africaines, ainsi que l'anglais et le français, rend son utilisation et son adaptation aux contextes africains nettement plus rentables que celle de modèles généralistes plus volumineux. Cette efficacité profite directement aux innovateurs locaux, tels que les start-ups au Nigeria et les chercheurs au Kenya, en réduisant les obstacles financiers et techniques au développement de solutions d'IA adaptées à leurs communautés.

De plus, les performances de MORENA - qui, selon certaines sources, surpasserait un modèle Google huit fois plus volumineux en matière de modélisation de textes africains et serait plus de trois fois plus grand que le deuxième plus grand modèle linguistique africain - remettent en cause l'idée selon laquelle le développement d'une IA de pointe nécessite des budgets de plusieurs milliards de dollars.

En proposant un modèle linguistique open source, robuste et optimisé localement, Vambo AI établit non seulement une nouvelle norme et un nouveau point de référence pour l'IA africaine, mais favorise également un environnement propice à l'épanouissement de solutions localisées, donnant ainsi les moyens d'agir à une nouvelle génération d'innovateurs technologiques africains.