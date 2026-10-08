Afrique: TAS/Abdoulaye Seydou Sow - « Je peux assurer que le Sénégal s'est bien défendu »

Le Tribunal arbitral du sport a entendu ce jeudi 08 octobre 2026, à Lausanne, le Sénégal et le Maroc sur la finale de la CAN 2025. À l'issue de l'audience, le secrétaire général de la FSF, Abdoulaye Seydou Sow, a assuré que ses avocats avaient été entendus, mais sans rien dévoiler des débats. Le TAS doit maintenant rendre sa décision dans les jours ou les semaines à venir.

Lausanne est le théâtre de la suite de la finale de la CAN 2025. Le Maroc, le Sénégal et la CAF s'y retrouvent au niveau du Tribunal arbitral du sport. L'audience qui a lieu ce 08 octobre pour examiner le recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de désigner le Maroc vainqueur sur tapis vert, occupe le devant de la scène sportive africaine.

Abdoulaye Seydou Sow, secrétaire général de la FSF, a assisté à l'audience. À sa sortie, il a fait une déclaration à la presse. « Ce que nous pouvons dire, c'est que nos avocats ont présenté notre plaidoirie, ont présenté toutes nos observations et ont été entendus par la formation arbitrale, a indiqué le dirigeant de la FSF à RMC Sport. Maintenant, il reste au TAS de rendre sa décision dans les jours ou semaines à venir... Je ne peux pas dire ce qu'il s'est réellement passé, car c'est un secret de la délibération. Mais je peux assurer que le Sénégal s'est bien défendu », a-t-il dit dans des propos relayés par Foot Mercato.