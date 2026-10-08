Sénégal: Basket - Amina Seck retrouve la liberté après deux mois de détention aux États-Unis

La basketteuse sénégalaise Amina Seck a été libérée après plusieurs semaines passées en détention aux États-Unis. Elle avait été interpellée le 7 août par des agents de l'ICE, l'agence américaine de l'immigration, à l'aéroport de Louisville, alors qu'elle se rendait avec son équipe à un tournoi à New York.

Pour sa première prise de parole, la joueuse a souligné la rudesse de l'épreuve. « Je voudrais juste dire Alhamdoulilah, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait durant cette épreuve. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidée et prié pour moi. Ce fut difficile, mais comme on dit, tout ce qui arrive est bon. Je suis prête à retourner à l'université, à obtenir mon master et à me faire opérer », confie la jeune sénégalaise dans des propos rapportés par WDRB, un média basé à Louisville. Amina Seck de poursuivre. « Seule dans cette pièce, sans personne d'autre, juste moi et moi-même, à regarder le mur, sans livres ni rien »

Toujours d'après WDRB, Amina Seck aurait passé environ une semaine à l'isolement, après avoir refusé de retirer une attelle de genou dont elle avait besoin. Pendant sa détention, elle a subi une rupture du ligament croisé antérieur et une lésion du ménisque. Elle n'a pas pu passer l'opération qui était prévue. Son avocate, Sadiqa Reynolds, avait dénoncé l'absence de soins réguliers.

Sa situation administrative n'est toutefois pas réglée. Le Département américain de la Sécurité intérieure affirme qu'un juge de l'immigration avait prononcé une expulsion définitive en septembre 2025, après son absence à une audience. Selon les autorités, elle était entrée légalement aux États-Unis en 2019, mais s'y était maintenue après l'expiration de son visa. Son dossier d'immigration reste ouvert.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn