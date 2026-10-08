Nigeria: Le naira atteint son plus haut niveau depuis deux ans dans un contexte d'afflux accru de dollars

Le naira nigérian s'est raffermi pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans, à 1 331,77 nairas pour un dollar sur le marché officiel des changes. Cette appréciation s'est produite malgré les craintes de tensions suite à une baisse des taux d'intérêt décidée par le Comité de politique monétaire. La Banque centrale du Nigeria (CBN) et les institutions financières ont suivi de près ces évolutions.

La résilience de la monnaie s'explique par une augmentation des entrées de dollars et une amélioration de la liquidité du marché. Les réformes du marché des changes menées par la CBN, associées à une politique monétaire plus restrictive et à une meilleure gestion de la liquidité, ont contribué à renforcer la stabilité. Le vice-gouverneur de la CBN, Muhammad Sani Abdullahi, a souligné que les sources autonomes représentent désormais une part significative des entrées de devises, réduisant ainsi la dépendance du marché vis-à-vis des interventions directes de la CBN.

Le naira s'est apprécié de 24,68 %, passant de 1 660,49 nairas pour un dollar le 18 octobre 2024 à 1 331,77 nairas pour un dollar mercredi. Sur le marché parallèle, il a progressé de 25,55 % par rapport au cours de 1 720 nairas pour un dollar enregistré en 2024. Les réserves de change du Nigeria ont également augmenté, atteignant 54,98 milliards de dollars au 6 octobre 2026, soit une hausse de 24,68 % par rapport aux 42,54 milliards de dollars enregistrés en 2025. Les entrées totales en juillet 2026 se sont élevées à 10,82 milliards de dollars, dont 7,33 milliards (près de 68 %) provenaient de sources autonomes.

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Cette appréciation reflète un renforcement de l'offre autonome de devises, une hausse des réserves de change et une confiance accrue dans le cadre fondé sur les mécanismes de marché. Si les réformes de la CBN ont conduit à une plus grande stabilité, les analystes soulignent toutefois que l'importance des apports des investisseurs de portefeuille signifie que le Nigeria reste vulnérable aux risques mondiaux et aux fluctuations du sentiment des investisseurs. La récente baisse du taux directeur, passé de 26,5 % à 23,0 %, est considérée comme un « réajustement » visant à restaurer l'efficacité de la politique monétaire, et non comme le début d'un cycle d'assouplissement prolongé.

La pérennité des gains du naira dépend de la capacité du Nigeria à maintenir ces améliorations et à réduire son exposition à la volatilité. La CBN vise à rendre ces améliorations plus durables et à diversifier les sources d'investissement et d'approvisionnement en devises. La Coronation Merchant Bank estime qu'un véritable cycle d'assouplissement nécessite des progrès soutenus en matière de désinflation, une confiance accrue dans la stabilité du taux de change, ainsi que la preuve que les gains du secteur extérieur peuvent être maintenus sans dépendre fortement des entrées de capitaux de portefeuille.

Points clés à retenir

Le récent raffermissement du naira nigérian, qui a atteint son plus haut niveau depuis deux ans à 1 331,77 nairas pour un dollar sur le marché officiel, marque un tournant notable dans le paysage des changes du pays. Cette appréciation, qui intervient malgré une récente baisse des taux d'intérêt, s'explique en grande partie par l'augmentation des entrées de dollars, l'amélioration de la liquidité du marché et les réformes du marché des changes mises en oeuvre par la Banque centrale du Nigeria (CBN).

Un facteur clé est la hausse significative de l'offre autonome de devises, qui représente désormais près de 68 % des entrées totales, réduisant ainsi la dépendance du marché vis-à-vis des interventions directes de la CBN. Cette évolution, conjuguée à la hausse des réserves de change (54,98 milliards de dollars en octobre 2026), au ralentissement de l'inflation (15,43 % en juillet 2026) et à la forte croissance du PIB (4,43 % au deuxième trimestre 2026), témoigne d'une amélioration de la stabilité macroéconomique.

Toutefois, les analystes soulignent que la contribution substantielle des investisseurs de portefeuille, bien qu'elle renforce les réserves, expose également le Nigeria aux risques mondiaux et aux fluctuations du sentiment des investisseurs. La décision du Comité de politique monétaire de ramener le taux directeur à 23,0 % est largement interprétée comme un « réajustement » visant à restaurer l'efficacité de la politique monétaire plutôt que comme le début d'un cycle d'assouplissement soutenu.

Pour obtenir des résultats durables, la CBN doit poursuivre ses efforts visant à renforcer les investissements et à diversifier les sources d'approvisionnement en devises, en veillant à ce que les améliorations du secteur extérieur ne reposent pas excessivement sur des entrées de capitaux de portefeuille volatiles. Des progrès soutenus en matière de désinflation et une confiance accrue dans la stabilité du taux de change seront essentiels pour assurer la résilience à long terme de la monnaie.