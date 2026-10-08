Nigeria: Le naira fait preuve de résilience face aux pressions qui pèsent sur les devises africaines

Selon la Banque mondiale, le naira nigérian a fait preuve de résilience parmi les devises africaines au cours du deuxième trimestre 2026. Son rapport « Africa Economic Update » d'octobre 2026 indique que le naira a résisté à d'importantes pressions sur les taux de change. Ces pressions étaient principalement dues à la montée des tensions géopolitiques et à la hausse des prix mondiaux de l'énergie.

L'analyse de la Banque mondiale a porté sur les fluctuations des taux de change dans 22 pays africains, à l'exclusion de ceux de la zone du franc CFA. Elle a comparé la performance de leurs devises aux niveaux enregistrés avant l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Le statut du Nigeria en tant que grand exportateur de pétrole brut a joué un rôle crucial dans l'atténuation de la pression sur le naira. La hausse des cours du pétrole a stimulé les recettes d'exportation et les entrées de devises étrangères pour les économies productrices de pétrole comme le Nigeria, contribuant ainsi à stabiliser sa monnaie.

Entre mars et juin, le naira a connu une dépréciation maximale de 2,6 %, soit une baisse moins importante que celle de plusieurs devises de la région. C'est le cedi ghanéen qui a enregistré la chute la plus forte, perdant jusqu'à 10 % au cours de la même période. Les devises de l'Afrique du Sud, du Lesotho, de la Namibie et de l'Eswatini se sont dépréciées jusqu'à 7,2 %, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont enregistré des baisses respectives de 6 % et 5 %. En août, le naira s'était redressé, progressant de 1,9 % par rapport à ses plus bas niveaux antérieurs, tandis que le cedi ghanéen restait inférieur de 2,5 % à son niveau de fin février et que la monnaie ougandaise affichait toujours une baisse de 3,1 %.

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La relative stabilité du naira coïncide avec une amélioration des perspectives économiques pour le Nigeria, comme le prévoit la Banque mondiale. L'institution a relevé ses prévisions de croissance pour le Nigeria à 4,3 % en 2026, contre une expansion estimée à 4 % en 2025. Elle prévoit en outre que l'économie connaîtra une croissance de 4,4 % tant en 2027 qu'en 2028. Cette révision à la hausse s'explique par une plus grande stabilité macroéconomique, un regain de confiance des investisseurs et une reprise progressive des investissements privés.

Malgré ces indicateurs positifs, la Banque mondiale a averti que les perspectives économiques du Nigeria restaient exposées à plusieurs risques. Parmi ceux-ci figurent le resserrement des conditions financières mondiales, la persistance du conflit au Moyen-Orient, l'insécurité intérieure et les chocs liés au climat. Les perturbations potentielles de la production de pétrole brut et l'augmentation des dépenses publiques à l'approche des élections de 2027 constituent également des risques. La Banque a souligné la nécessité pour le Nigeria de poursuivre ses réformes économiques et de se doter de réserves politiques plus solides afin de préserver les progrès accomplis.

Points clés à retenir

Le rapport « Africa Economic Update » de la Banque mondiale, publié en octobre 2026, souligne que le naira nigérian a été l'une des devises africaines les plus résistantes au cours du deuxième trimestre 2026, malgré des pressions généralisées sur les taux de change. Si le naira s'est déprécié de 2,6 % au maximum entre mars et juin, cette baisse a été nettement moins importante que celles observées pour des devises telles que le cedi ghanéen (10 %), le rand sud-africain (jusqu'à 7,2 %) et le shilling ougandais (5 %).

Le rapport attribue la relative solidité du naira à la position du Nigeria en tant que grand exportateur de pétrole brut, le pays ayant bénéficié d'une hausse des recettes d'exportation et des entrées de devises étrangères liée à la remontée des cours du pétrole. Cela contraste fortement avec la situation des pays fortement dépendants des importations de carburant, qui ont subi une pression plus forte due à la hausse des coûts énergétiques.

La vague générale de ventes de devises sur les marchés africains a également été alimentée par une demande accrue de dollars américains, des sorties de capitaux des marchés émergents et des inquiétudes liées à la hausse des coûts de service de la dette libellée en dollars. En août, le naira s'était redressé de 1,9 % par rapport à ses plus bas niveaux, surclassant plusieurs devises régionales qui restaient plus faibles.

Cette performance monétaire vient étayer la révision à la hausse des prévisions de croissance économique de la Banque mondiale pour le Nigeria, qui table désormais sur 4,3 % en 2026 et 4,4 % en 2027 et 2028, grâce à une meilleure stabilité macroéconomique et à la confiance des investisseurs. Toutefois, les perspectives restent vulnérables aux conditions financières mondiales, aux conflits géopolitiques, à l'insécurité intérieure et aux dépenses préélectorales, ce qui souligne la nécessité de réformes économiques durables et de réserves politiques solides.