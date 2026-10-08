Afrique de l'Est: La raffinerie Dangote étend son introduction en bourse aux investisseurs de la région

Dangote Petroleum Refinery étend son introduction en bourse (IPO) aux investisseurs de toute l'Afrique de l'Est. Cette décision stratégique fait suite aux autorisations récemment accordées par les autorités de régulation des marchés financiers du Kenya et de l'Ouganda. La société avait initialement lancé cette importante introduction en bourse en septembre, dans le but d'élargir la participation des investisseurs au-delà de son marché national.

Les investisseurs kenyans peuvent désormais accéder à cette offre par le biais d'un certificat de dépôt international (GDR), qui a reçu l'autorisation officielle de l'Autorité des marchés financiers du Kenya. Renaissance Capital Kenya, en collaboration avec son homologue nigérian Renaissance Capital Africa, facilitera cet accès. L'autorité de régulation kenyane a également autorisé au moins sept autres sociétés agréées à travailler avec leurs homologues nigérians. L'Autorité des marchés financiers ougandaise a accordé son autorisation pour la promotion et la vente des titres de Dangote Refinery aux investisseurs locaux, à la suite d'une demande déposée par Stanbic IBTC Capital.

La raffinerie met à la disposition des investisseurs de la région d'Afrique de l'Est près de 20 % de son importante introduction en bourse, d'un montant de 1,6 milliard de dollars. Cette allocation spécifique pourrait potentiellement rapporter jusqu'à 300,4 millions de dollars si l'offre était entièrement souscrite par les investisseurs régionaux. La raffinerie Dangote Petroleum exploite au Nigeria la plus grande installation africaine de traitement du pétrole brut à train unique, dont la capacité s'élève actuellement à 700 000 barils par jour.

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Cette extension offre aux investisseurs hors du Nigeria une voie d'accès supplémentaire cruciale à l'offre publique de la raffinerie Dangote, que la société a présentée comme une opportunité majeure pour les investisseurs africains. Cette opération devrait devenir l'une des plus importantes ventes d'actions en Afrique, offrant ainsi une chance aux acteurs régionaux de prendre part à un actif industriel de premier plan. Pour la raffinerie Dangote Petroleum, l'élargissement de sa base d'investisseurs contribue à la réalisation de ses objectifs de levée de fonds et renforce son attractivité en tant qu'investissement panafricain.

L'introduction en bourse, qui a débuté en septembre, s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large visant à lever des fonds spécifiquement destinés à l'ambitieuse extension de capacité de la raffinerie. Dangote Industries vise à porter la capacité de traitement de la raffinerie de son niveau actuel de 700 000 barils par jour à un chiffre impressionnant de 1,4 million de barils par jour. La société a systématiquement qualifié cette offre d'« introduction en bourse du peuple », soulignant ainsi son engagement en faveur d'une large participation publique et du développement économique régional.

Points clés à retenir

La décision de la raffinerie Dangote Petroleum d'étendre son introduction en bourse, d'un montant de 1,6 milliard de dollars, aux investisseurs d'Afrique de l'Est marque une avancée significative pour les marchés financiers africains, soulignant une volonté stratégique de renforcer l'intégration régionale et d'élargir l'accès des investisseurs. Cette initiative est d'autant plus remarquable que l'introduction en bourse revêt une ampleur considérable : la société la présente comme une « vente d'actions record » et elle devrait figurer parmi les plus importantes jamais réalisées en Afrique.

En facilitant la participation grâce à des mécanismes approuvés, tels que les certificats de dépôt internationaux au Kenya et la promotion directe en Ouganda, et en impliquant des intermédiaires financiers clés comme Renaissance Capital et Stanbic IBTC Capital, cette offre vise à démocratiser les opportunités d'investissement dans un actif industriel essentiel. La raffinerie, déjà reconnue comme la plus grande installation de traitement de pétrole brut d'Afrique, cherche à doubler sa capacité, la faisant passer de 700 000 à 1,4 million de barils par jour.

Cette expansion a des implications profondes pour l'indépendance énergétique du Nigeria, en réduisant la dépendance vis-à-vis des produits raffinés importés et en renforçant l'approvisionnement régional en produits pétroliers. L'approche dite de « l'introduction en bourse populaire » vise non seulement à lever les capitaux indispensables à cette croissance ambitieuse, mais aussi à favoriser activement un sentiment d'appropriation collective et de participation économique à l'échelle du continent, reflétant ainsi une vision stratégique du développement industriel et de l'investissement panafricains.