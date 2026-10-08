Afrique de l'Ouest: Sénégal et Mali interconnectent leurs réseaux de fibre optique

Les autorités du Sénégal et du Mali ont inauguré l'interconnexion de leurs réseaux nationaux de fibre optique le lundi 5 octobre. Cet événement a eu lieu à Kidira, un poste frontalier stratégique entre les deux pays. L'initiative conjointe est le fruit d'une collaboration entre Sénégal Numérique SA (SENUM SA) et la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD).

Cette réalisation s'appuie sur des infrastructures existantes dans chaque nation. Du côté sénégalais, SENUM SA gère un réseau national de fibre optique s'étendant sur environ 4 000 à 4 500 kilomètres. Ce réseau relie les principaux centres urbains et administratifs du pays. En parallèle, la SMTD au Mali déploie et exploite une infrastructure d'envergure de plus de 3 000 kilomètres à travers son territoire national.

L'interconnexion rapproche ces deux vastes réseaux de haut débit au niveau de la frontière. Le réseau sénégalais couvre entre 4 000 et 4 500 km, tandis que l'infrastructure malienne dépasse les 3 000 km. En raccordant directement ces systèmes, les deux nations garantissent une circulation des données plus rapide et mieux protégée.

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Cette initiative vise à renforcer la coopération bilatérale et à sécuriser les liaisons télécoms. Elle améliore également la qualité des services Internet pour les populations des deux nations. L'interconnexion offre de multiples avantages aux opérateurs de télécommunications, aux entreprises technologiques et aux usagers. Elle facilite le développement de nouveaux services numériques essentiels à la croissance économique et sociale de la région.

Isidore Diouf, directeur général de Sénégal Numérique SA, a souligné que cette jonction lève les frontières mentales et soutient la transformation digitale des deux économies. Cheikh Oumar Traoré, directeur de la Société malienne de transmission et de diffusion, a affirmé que cette voie transporte des opportunités, de l'innovation et du savoir. Il a rappelé que l'initiative est un instrument concret de rapprochement et d'intégration régionale.

Points clés à retenir

Cette interconnexion représente une avancée majeure vers une intégration régionale plus profonde et une transformation numérique accélérée en Afrique de l'Ouest. En reliant directement leurs dorsales nationales de fibre optique, le Sénégal et le Mali ne se contentent pas d'améliorer la fiabilité technique et la sécurité de leurs télécommunications, mais ils cultivent également un écosystème numérique plus robuste et résilient.

Cette initiative stratégique devrait générer des avantages substantiels pour diverses parties prenantes, notamment les opérateurs de télécommunications qui bénéficieront d'une meilleure résilience et capacité de réseau, ainsi que les entreprises technologiques qui pourront exploiter des flux de données plus rapides et sécurisés pour innover et étendre leurs services.

Pour les populations, cette connexion directe promet des services internet de meilleure qualité, essentiels pour l'éducation, la santé et la participation économique. De plus, l'initiative revêt une forte portée symbolique, comme l'ont souligné les directeurs de SENUM SA et SMTD, démontrant une détermination à dépasser les frontières physiques pour une prospérité partagée.

Elle positionne l'infrastructure numérique comme un moteur fondamental de la croissance économique, de la création d'emplois et de l'échange de savoir. En facilitant le développement de nouveaux services numériques, elle contribue directement au développement social et économique des deux nations et de la sous-région. Cette collaboration sert de modèle pour d'autres pays africains désireux de tirer parti de l'infrastructure numérique pour un progrès collectif.