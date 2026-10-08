Niger: Global Atomic lève des fonds pour son projet d'Uranium Dasa au Niger

La compagnie minière canadienne Global Atomic a annoncé le 1er octobre la clôture d'une levée de fonds significative. Cette opération vise principalement à accélérer les travaux de développement de son projet d'uranium Dasa, situé au Niger. Le gisement Dasa est reconnu comme l'un des projets les plus avancés au monde dans le secteur de l'uranium.

Cette opération financière a été réalisée via un placement public sur le marché canadien. Elle intervient dans un contexte de regain d'intérêt mondial pour l'uranium, stimulé par la relance du nucléaire civil et la recherche de sources d'énergie bas carbone. La société de courtage canadienne Red Cloud Securities a piloté l'opération en tant que seul preneur ferme et teneur de livres. Chaque unité émise comprend une action ordinaire et un demi-bon de souscription.

Global Atomic a levé un produit brut total de près de 57 millions de dollars canadiens, soit environ 39,9 millions de dollars américains ou 22,63 milliards FCFA. La compagnie a émis 113,93 millions d'unités au prix de 0,50 dollar canadien chacune, incluant l'exercice partiel d'une option de surallocation. Les bons de souscription permettent aux investisseurs d'acquérir des actions supplémentaires à 0,70 dollar canadien jusqu'au 1er octobre 2029. Les fonds mobilisés serviront à faire progresser le projet Dasa et à renforcer les besoins généraux en fonds de roulement de l'entreprise.

Le projet Dasa est un actif stratégique pour le Niger et constitue le principal atout de la division uranium de Global Atomic. L'intérêt des investisseurs pour les actifs uranifères s'est renforcé ces dernières années, avec le retour du nucléaire dans les stratégies énergétiques mondiales. Pour Global Atomic, cette levée de fonds représente un levier crucial pour maintenir le rythme de développement du projet et préparer sa future mise en production. L'avancement de Dasa pourrait également générer des retombées économiques importantes pour le Niger, notamment par les investissements, les emplois et les recettes fiscales.

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Situé dans le bassin uranifère de Tim Mersoï, dans la région d'Agadez, le gisement Dasa a été découvert en 2010. Il a obtenu ses autorisations d'exploitation en 2020 et fait l'objet de travaux de développement depuis 2022. Le projet est porté par la Société des Mines de Dasa (SOMIDA), détenue à 80% par Global Atomic et à 20% par l'État nigérien. Global Atomic présente Dasa comme le projet d'extraction d'uranium en zone vierge le plus avancé actuellement en développement dans le monde.

Points clés à retenir

La levée de fonds réussie par Global Atomic pour son projet d'uranium Dasa au Niger est un indicateur clair de la dynamique actuelle du marché mondial de l'énergie. Elle s'inscrit dans un contexte où l'énergie nucléaire connaît un regain d'intérêt significatif, portée par la nécessité de réduire les émissions de carbone et d'assurer une sécurité d'approvisionnement énergétique stable. De nombreuses économies, notamment en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, misent désormais sur cette source d'énergie pour atteindre leurs objectifs climatiques et renforcer leur indépendance énergétique.

Cette tendance a naturellement stimulé la demande de combustible nucléaire, rendant les gisements d'uranium à haute teneur et à faible coût de production, comme Dasa, particulièrement recherchés par les investisseurs. Le projet Dasa, que Global Atomic qualifie de projet d'extraction d'uranium en zone vierge le plus avancé en développement au monde, est ainsi positionné de manière stratégique pour répondre à cette demande croissante. Pour les investisseurs, cette opération représente une opportunité d'investir dans un actif clé de la transition énergétique mondiale.

Pour le Niger, l'avancement de Dasa est d'une importance capitale, car il lui permettrait de consolider son rang parmi les principaux producteurs africains d'uranium, avec des retombées économiques substantielles en termes d'investissements directs, de création d'emplois locaux et de génération de recettes fiscales, contribuant ainsi au développement durable du pays. L'opération met en lumière le rôle croissant des ressources minières africaines dans la satisfaction des besoins énergétiques mondiaux futurs.