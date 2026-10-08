Sénégal: Le pays obtient 151 millions de dollars pour la transformation digitale

Le Sénégal a obtenu un soutien financier significatif pour la mise en oeuvre de son programme de transformation numérique. Le pays a signé une convention de partenariat le mardi 6 octobre 2026. Cet accord implique le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique (CMIA) et Blue Cloud Softech. Ce partenariat vise à accélérer la digitalisation des services et le déploiement du "New deal technologique" national.

Les fonds sont alloués au programme 8 du "New Deal Technologique", nommé "Sénégal digital factory". Ce projet vise l'émergence d'une industrie numérique nationale adaptée aux évolutions technologiques mondiales. Le ministère des télécommunications et du numérique entend positionner Dakar au coeur d'un écosystème régional, réunissant divers acteurs pour intégrer innovations et services numériques de haute qualité.

L'enveloppe financière sécurisée s'élève à 88 milliards de FCFA, soit 151 millions de dollars américains. Ces ressources, acquises auprès des partenaires techniques et financiers, serviront à déployer la technologie et les infrastructures numériques essentielles. Elles permettront d'assurer une connectivité accrue à travers l'ensemble du territoire sénégalais.

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Le ministre des télécommunications et du numérique, Samba Diouf, entend faire du secteur numérique un levier d'innovation pour l'économie sénégalaise. L'objectif est de transformer le Sénégal d'une économie qui importe et consomme la technologie, vers une économie qui la conçoit, assemble, développe, sécurise, produit et exporte. Chandrashekar Mudraga, directeur général de Blue Cloud Softech solutions, a estimé que cette "digital factory" apportera une transformation numérique très significative, faisant du Sénégal un pays majeur en Afrique.

Le projet "Sénégal digital factory" vise également une territorialisation de la connectivité, assurant que les bénéfices de la transformation numérique atteignent toutes les régions. Des impacts considérables sont attendus dans des secteurs stratégiques comme la santé, l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat. Dr. Idrissa Doucouré, président exécutif du CMIA, a considéré cette convention comme une occasion stratégique pour connecter les écosystèmes locaux, régionaux et internationaux, attirant investissements structurants et favorisant le transfert de compétences.

Points clés à retenir

Ce financement de 151 millions de dollars pour la « Sénégal digital factory » s'inscrit dans une vision stratégique plus large du gouvernement sénégalais, celle du « New deal technologique », qui vise à positionner le pays comme un leader numérique incontournable en Afrique de l'Ouest. L'ambition clairement affichée par le ministère des télécommunications et du numérique est de transformer fondamentalement l'économie sénégalaise, la faisant passer d'un modèle où elle importe et consomme principalement la technologie à un modèle où elle conçoit, assemble, développe, sécurise, produit et exporte ses propres solutions numériques innovantes.

Cette initiative ne se limite pas à la simple création d'une industrie numérique, mais vise également une « territorialisation de la connectivité » exhaustive, assurant que les bénéfices de la transformation numérique atteignent toutes les régions du pays et améliorent la vie de tous les citoyens. Les partenaires impliqués, le Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique (CMIA) et Blue Cloud Softech, soulignent le potentiel de ce projet pour générer des impacts positifs significatifs dans des secteurs clés et stratégiques comme la santé, l'éducation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat.

En connectant les écosystèmes locaux, régionaux et internationaux, le Sénégal espère attirer davantage d'investissements structurants et faciliter un transfert de compétences crucial, renforçant ainsi son autonomie technologique et son rôle de hub régional pour l'innovation numérique.