Congo-Kinshasa: Un projet d'interconnexion électrique de 300 millions USD avec la Zambie

Un accord-cadre a été signé pour financer, construire et exploiter une ligne de transmission électrique majeure entre la Zambie et la République démocratique du Congo (RDC). Ce projet vise à renforcer l'approvisionnement électrique de la principale région minière congolaise. Les parties impliquées sont le Fonds d'investissement stratégique de la RDC (FIS-RDC), Enterprise Power DRC (EnPower), Trafigura et Gridworks Development Partners. L'initiative s'inscrit dans un effort pour s'appuyer davantage sur les capacités de production de la Zambie voisine.

Dénommé KKIP (Kalumbila-Kolwezi Interconnector Project), le projet prévoit la construction d'une ligne de transmission de 200 kilomètres. Cette infrastructure reliera Kalumbila en Zambie à Kolwezi, située dans le sud-est de la RDC. Son objectif principal est de permettre à la RDC d'importer jusqu'à 550 MW d'électricité depuis la Zambie. L'énergie importée alimentera de manière plus régulière les activités minières et industrielles de la Copperbelt congolaise.

L'investissement estimé pour le KKIP s'élève à 300 millions USD, soit environ 168 milliards de FCFA. La future ligne disposera d'une capacité de transmission initiale de 700 MW, avec une possibilité d'extension à plus de 1 GW à terme. Cette capacité est cruciale, car la RDC fait face à un déficit énergétique structurel qui dépasse actuellement 1 GW. La Copperbelt est une zone clé pour la production de cuivre et de cobalt, des minerais stratégiques pour les exportations du pays.

Ce projet est essentiel pour desserrer la contrainte énergétique qui pèse sur l'industrie minière congolaise. Une disponibilité accrue d'électricité pourrait permettre la réactivation de projets miniers et de raffinage actuellement en attente. Cela favoriserait également une hausse des volumes de production et de raffinage dans la Copperbelt. Emile Osumba, PDG du FIS-RDC, a souligné que le projet "libérera la croissance industrielle, des emplois qualifiés et des recettes fiscales pour la RDC".

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Le montage financier du KKIP combine dette et fonds propres. Trafigura, négociant international en matières premières, organisera une part significative du financement par dette. Le FIS-RDC, EnPower et Gridworks prendront des participations au capital, avec Gridworks comme investisseur principal et actionnaire majoritaire. Des discussions sont également en cours avec des entités zambiennes pour une éventuelle prise de participation, renforçant ainsi la coopération transfrontalière.

Points clés à retenir

Le projet d'interconnexion Kalumbila-Kolwezi (KKIP) représente une initiative stratégique majeure pour la République démocratique du Congo, confrontée à un déficit énergétique structurel de plus de 1 GW qui entrave son développement industriel et minier. La Copperbelt, coeur de la production congolaise de cuivre et de cobalt, minerais essentiels pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, souffre particulièrement de cette insuffisance. L'accès à une électricité suffisante, fiable et compétitive est un enjeu direct pour la capacité des entreprises à maintenir, accroître ou transformer leur production.

En facilitant l'importation de jusqu'à 550 MW depuis la Zambie, le KKIP est conçu comme un levier pour relancer des projets miniers et de raffinage actuellement suspendus et pour stimuler les volumes de production. Cette dynamique est attendue pour générer une augmentation des recettes fiscales pour l'État congolais et créer des emplois qualifiés.

Le modèle de financement, combinant capital souverain (FIS-RDC) et investissement privé (Trafigura, EnPower, Gridworks), avec Gridworks en tant qu'actionnaire majoritaire, illustre une approche collaborative où le capital public agit comme catalyseur. La perspective d'une extension de la capacité de transmission à plus de 1 GW et l'ouverture à une participation zambienne soulignent l'ambition à long terme et la dimension régionale de cette infrastructure vitale.