Togo: Réforme majeure du secteur de l'électricité pour attirer les investissements

Le Conseil des ministres du Togo a adopté un projet de loi le 6 octobre 2026, visant à réformer en profondeur le secteur de l'électricité du pays. Cette initiative, présidée par le chef de l'État, cherche à moderniser le cadre réglementaire actuel. L'objectif est de donner plus de flexibilité au secteur et de renforcer sa capacité à attirer des investissements.

La réforme prévoit de nouvelles possibilités pour la production, le stockage, l'achat et la vente d'électricité. Les entreprises et autres grands consommateurs pourront choisir directement leur fournisseur sous certaines conditions. Ils auront également la faculté de produire une partie de leur électricité, notamment à partir de sources renouvelables, et de réinjecter le surplus sur le réseau. Le projet de loi renforce aussi le rôle des producteurs indépendants et reconnaît le stockage de l'électricité.

Bien que le rapport ne mentionne pas de chiffres spécifiques, l'ampleur de la réforme est significative pour le secteur énergétique togolais. Elle vise à diversifier les sources d'approvisionnement et à mieux répondre aux besoins croissants des activités économiques. Le gouvernement entend également favoriser l'installation progressive de compteurs intelligents et renforcer la protection des réseaux contre les risques informatiques.

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Pour les investisseurs, cette réforme crée un environnement plus favorable et transparent, augmentant l'attractivité du secteur. Les zones économiques spéciales bénéficieront de possibilités supplémentaires pour sécuriser leur approvisionnement, pouvant produire leur propre électricité ou contracter directement avec des producteurs régionaux. Pour les entreprises installées dans ces zones, l'enjeu est de disposer d'une énergie plus disponible et de mieux maîtriser les coûts. Cette évolution doit contribuer à renforcer l'attractivité des zones industrielles du pays.

La réforme prévoit de raccorder progressivement les réseaux électriques isolés au réseau national, améliorant ainsi la couverture et la fiabilité. Elle vise également à renforcer les échanges avec le marché régional de l'électricité, permettant au Togo de diversifier ses sources d'approvisionnement. L'ambition globale est d'adapter le secteur à la hausse de la demande, d'améliorer la continuité du service et de créer un environnement propice aux investissements. Cela accompagnera l'accès des populations à l'électricité et le développement économique.

Points clés à retenir

Cette réforme du secteur de l'électricité au Togo s'inscrit dans une dynamique plus large de développement économique et de modernisation du pays. Le fait que le Togo ait récemment quitté le groupe des pays à faible revenu souligne son ambition de soutenir une croissance économique robuste, nécessitant une infrastructure énergétique fiable et adaptable.

En permettant aux grands consommateurs de choisir leurs fournisseurs et de produire leur propre énergie, notamment renouvelable, le gouvernement vise à décentraliser et à diversifier l'approvisionnement, réduisant ainsi la dépendance à une source unique et améliorant la résilience du réseau. L'intégration du stockage d'électricité et le déploiement de compteurs intelligents sont des étapes clés vers une gestion énergétique plus efficace et durable, alignée sur les tendances mondiales en matière de transition énergétique.

De plus, le renforcement des échanges avec le marché régional de l'électricité positionne le Togo comme un acteur intégré dans la sécurité énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Cette stratégie globale vise non seulement à attirer des investissements significatifs dans le secteur, mais aussi à stimuler l'industrialisation et à garantir un accès stable et abordable à l'électricité pour l'ensemble de la population, éléments fondamentaux pour le développement socio-économique continu du pays.