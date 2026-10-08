Afrique: L'Union africaine nomme Sifiso Falala au poste de directeur général par intérim d'une agence de notation

L'Union africaine a nommé le Sud-Africain Sifiso Falala au poste de directeur général par intérim de l'Agence africaine de notation de crédit (AfCRA), alors que le continent se dote d'une nouvelle institution chargée d'évaluer les États, les entreprises et les organismes publics. M. Falala est le fondateur et PDG de Sovereign Africa Ratings, une agence de notation sud-africaine qui a évalué des pays tels que le Ghana, l'Ouganda et l'Afrique du Sud.

L'AfCRA a été inaugurée le 7 octobre à Port-Louis, à Maurice, où elle aura son siège. Les dirigeants africains ont approuvé la création de cette agence en 2018, après des années d'inquiétudes quant à la manière dont le continent était noté par S&P Global Ratings, Moody's Ratings et Fitch Ratings. L'Union africaine précise qu'AfCRA viendra compléter ces agences plutôt que de les remplacer, en s'appuyant sur des données, une expertise et des conditions économiques africaines dans ses évaluations.

L'agence notera les emprunteurs souverains et sous-souverains, les entreprises ainsi que les institutions publiques et privées. Elle sera détenue par des investisseurs privés plutôt que par des gouvernements africains, une structure destinée à protéger son indépendance. L'AfCRA prévoit de s'autofinancer grâce au capital de ses actionnaires et aux revenus générés par ses activités de notation. Seuls 32 des 55 États membres de l'Union africaine bénéficient actuellement de notations attribuées par l'ensemble ou une partie des trois grandes agences mondiales, ce qui laisse 23 pays sans couverture de notation étendue.

Les gouvernements africains ont fait valoir que les notations existantes peuvent surestimer les risques et augmenter les coûts d'emprunt, car elles n'accordent pas suffisamment d'importance aux données locales ou aux conditions économiques. L'Union africaine affirme qu'AfCRA a pour objectif de combler les lacunes en matière d'information et d'offrir un autre point de vue aux investisseurs. Lors du lancement, le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré que l'agence devrait produire des notations fondées sur des données factuelles, transparentes et exemptes de toute influence politique.

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L'AfCRA fait son entrée sur un marché où sa crédibilité déterminera si les investisseurs se fonderont sur ses évaluations. Les notations ont une incidence sur les taux d'intérêt que les gouvernements et les entreprises paient lorsqu'ils empruntent, ce qui signifie que l'agence devra gagner l'adhésion des gestionnaires d'actifs, des banques et des régulateurs au-delà de l'Afrique. La première mission de M. Falala consistera à transformer un projet développé depuis plusieurs années en une entreprise de notation capable de répondre aux normes internationales, tout en développant une couverture et une utilisation du marché suffisantes pour rivaliser avec les agences établies.

Points clés à retenir

Le principal défi d'AfCRA ne sera pas d'établir des notations différentes de celles de S&P, Moody's ou Fitch, mais de convaincre les investisseurs que son analyse mérite d'être prise en compte au même titre. Les décideurs politiques africains soutiennent depuis des années que les modèles de notation mondiaux peuvent ne pas tenir compte de facteurs tels que les marchés financiers locaux, les ressources naturelles, l'activité économique informelle et la structure de la dette nationale. Mais les allégations de biais systématique restent contestées.

Des études ont mis en évidence une marge de jugement subjectif dans les méthodologies de notation, tandis que d'autres analyses, s'appuyant sur les données de défaut de Moody's, ont montré que certaines notations souveraines africaines n'étaient pas plus sévères que ne le justifieraient les résultats réels en matière de défaut. L'AfCRA ne peut donc pas fonder son argumentation uniquement sur l'idée que les agences existantes ont tort. Elle devra démontrer que sa méthodologie produit des informations utiles, qu'elle résiste aux crises et qu'elle est indépendante des gouvernements susceptibles de mal accepter des notations négatives.

Son statut d'entreprise privée vise en partie à répondre à cette préoccupation. La couverture pourrait offrir une autre opportunité. Alors que 23 États africains ne sont pas notés par les grandes agences mondiales, AfCRA pourrait évaluer des emprunteurs qui font l'objet de peu d'attention et les aider à se constituer un historique avant d'accéder aux marchés des capitaux.

Falala apporte également une expérience directe acquise chez Sovereign Africa Ratings, dont la méthodologie prend en compte la solidité économique, la solidité financière, les institutions, les facteurs environnementaux et sociaux ainsi que les ressources naturelles. Si l'AfCRA parvient à se forger une réputation qui inspire confiance aux investisseurs, elle pourrait introduire de la concurrence sur un marché dominé par trois agences et offrir aux emprunteurs africains un autre point de référence lors de leurs levées de fonds.

Toutefois, si ses notations sont perçues comme influencées par des considérations politiques ou systématiquement plus favorables que ne le suggère le risque de marché, les investisseurs pourraient les ignorer, malgré le soutien de l'Union africaine.