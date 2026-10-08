Congo-Brazzaville: Les recettes pétrolières bondissent de 133% au deuxième trimestre 2026

Les recettes pétrolières du Congo ont bondi de 133.2% au deuxième trimestre de 2026, atteignant 304.6 milliards FCFA. Cette augmentation significative a été détaillée dans la note de conjoncture de la Direction générale de l'économie (DGE). La progression s'inscrit dans un contexte de forte remontée des cours du brut sur le marché international.

Le prix moyen du baril s'est établi à 104.4 dollars au deuxième trimestre 2026, contre 67.8 dollars sur la même période en 2025. Cette hausse représente une progression de 29.7% en seulement trois mois, après un prix moyen de 80.5 dollars au premier trimestre 2026. La DGE attribue cette flambée notamment à la dégradation de la situation au Moyen-Orient, évoquant la fermeture du détroit d'Ormuz.

Au-delà de l'effet prix, la production pétrolière du Congo a atteint 26.4 millions de barils au deuxième trimestre, en hausse de 7.3% par rapport aux 24.6 millions de barils un an plus tôt. Les exportations ont également progressé de 12.2%, passant de 22.5 à 25.2 millions de barils sur un an. La combinaison de l'appréciation du prix du brut et de l'augmentation des volumes a gonflé la valeur des exportations pétrolières à 1 371.4 milliards FCFA, soit une progression de 61.9% par rapport aux 847.1 milliards FCFA de l'année précédente.

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Cette embellie du secteur pétrolier se répercute directement sur les finances publiques, où les recettes pétrolières représentent désormais 49.1% des recettes publiques hors dons, contre 29.8% un an plus tôt. Cependant, la hausse des prix du pétrole a un effet moins favorable sur le coût des approvisionnements de la raffinerie nationale. La valeur des volumes destinés à son alimentation a fortement augmenté de 47.1%, passant de 47.4 à 69.8 milliards FCFA pour 1.5 million de barils, malgré des volumes quasi stables.

Pour l'ensemble de l'année 2026, le cadrage macroéconomique retient un cours moyen de 86 dollars le baril et prévoit 1 246.4 milliards FCFA de recettes pétrolières, soit l'équivalent de 11.6% du PIB. La trajectoire observée au premier semestre constitue un élément déterminant pour l'exécution de ces prévisions, bien qu'elle reste exposée à la volatilité des cours internationaux. La DGE explique la progression de la production par l'amélioration des installations de traitement et la remise en production de puits.

Points clés à retenir

La forte hausse des recettes pétrolières du Congo au deuxième trimestre 2026, avec une augmentation de 133.2% pour atteindre 304.6 milliards FCFA, met en lumière la dépendance significative de l'économie congolaise aux fluctuations du marché mondial du brut. Cette embellie est principalement due à une flambée des prix, le baril moyen ayant bondi à 104.4 dollars, une progression de près de 30% en un trimestre.

La Direction générale de l'économie attribue cette envolée à la dégradation de la situation au Moyen-Orient, notamment la menace sur le détroit d'Ormuz, soulignant la vulnérabilité des marchés énergétiques mondiaux aux tensions géopolitiques. Au-delà de l'effet prix, une augmentation de la production et des volumes exportés a également contribué à cette performance, grâce à des améliorations opérationnelles et de nouveaux forages.

Si cette manne pétrolière dope les finances publiques, représentant désormais près de la moitié des recettes de l'État hors dons, elle crée un double tranchant. Le cadrage macroéconomique pour 2026 prévoit des recettes pétrolières de 1 246.4 milliards FCFA, soit 11.6% du PIB, mais cette prévision reste exposée à la volatilité des cours.

Parallèlement, la hausse des prix du brut renchérit le coût d'approvisionnement de la raffinerie nationale, augmentant les dépenses malgré des volumes stables. Cette situation souligne l'importance pour le Congo de diversifier ses sources de revenus tout en capitalisant sur ses ressources pétrolières, tout en gérant les risques liés à la forte dépendance aux prix mondiaux et aux événements géopolitiques.