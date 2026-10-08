Congo-Brazzaville: Le pays reçoit une perspective positive de Moody's

L'agence de notation Moody's a relevé la perspective de la République du Congo à "positive" dans son analyse publiée le 7 octobre. Cette décision place Brazzaville parmi les huit pays d'Afrique subsaharienne bénéficiant d'une telle appréciation. Moody's a justifié cette réévaluation par un environnement régional jugé plus favorable.

Une perspective positive ne signifie pas un relèvement immédiat de la note souveraine du Congo. Elle indique plutôt que les conditions actuelles pourraient favoriser une amélioration future de la qualité de crédit si la trajectoire budgétaire et financière du pays se confirme. Moody's a souligné que les réformes économiques, la résistance aux pressions inflationnistes, les cours élevés des matières premières et un meilleur accès au financement ont renforcé les positions budgétaires des souverains de la région.

Cette réévaluation s'inscrit dans un contexte d'amélioration générale des comptes publics africains anticipée par Moody's. L'agence prévoit que la dette publique moyenne des pays suivis reculera de 62,4% du PIB en 2025 à 56,6% en 2027. De même, leurs besoins annuels de financement devraient diminuer de 12,3% à 11,2% du PIB sur la même période. Concernant le Congo, le Comité national économique et financier projetait en juillet une croissance de 5,2% en 2026, après 4,8% en 2025, tandis que l'inflation était contenue à 1,4% au premier trimestre.

Ces indicateurs confèrent à Brazzaville un environnement macroéconomique plus porteur, bien que sa dépendance aux hydrocarbures demeure significative. Pour les investisseurs, cette amélioration de la perspective suggère une réduction progressive de certains risques, même si le pays reste fortement endetté et son accès au financement coûteux. En août, Fitch avait déjà relevé la note de long terme en monnaie locale de la République du Congo de CCC à CCC+, citant une diminution du risque de refinancement et une amélioration des conditions de financement régionales.

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La prochaine étape pour Brazzaville consistera à transformer cette amélioration de perception en une baisse durable du coût de financement, une réduction de la dette et une consolidation des recettes publiques. Ces trois paramètres sont considérés comme déterminants par Moody's pour l'ensemble des souverains africains. La situation congolaise met également en lumière les écarts croissants entre les signatures souveraines au sein de la CEMAC, où le Gabon, par contraste, figure parmi les quatre pays assortis d'une perspective négative.

Points clés à retenir

La réévaluation de la perspective de la République du Congo par Moody's s'inscrit dans une tendance plus large d'amélioration perçue pour plusieurs souverains d'Afrique subsaharienne. Cette dynamique est alimentée par des facteurs macroéconomiques favorables, notamment des réformes économiques continues, une meilleure résistance aux pressions inflationnistes, des cours élevés des matières premières et un accès facilité au financement.

L'agence de notation anticipe une amélioration notable des comptes publics régionaux, avec une réduction projetée de la dette publique moyenne et des besoins de financement annuels. Pour le Congo spécifiquement, cette perspective positive est renforcée par des prévisions de croissance robustes et une inflation maîtrisée, bien que le pays reste confronté à des défis structurels tels que sa forte dépendance aux hydrocarbures et un endettement élevé.

L'action de Moody's, précédée par une amélioration similaire de Fitch, signale une réduction progressive des risques plutôt qu'un retour immédiat à une catégorie de crédit à faible risque. Elle souligne également une divergence croissante au sein de la CEMAC, où certains pays comme le Congo voient leurs perspectives s'améliorer, tandis que d'autres, tel le Gabon, font face à des perspectives négatives, reflétant des trajectoires économiques et budgétaires distinctes. Cette situation met en évidence l'importance pour les pays africains de poursuivre la consolidation budgétaire et la diversification économique pour transformer ces signaux positifs en avantages durables.