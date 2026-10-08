Ghana: Le pays dépose sa candidature pour rejoindre les BRICS

Le Ghana a approuvé le principe d'une demande officielle d'adhésion au BRICS, un groupe de puissances émergentes. L'annonce a été faite le 6 octobre par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa. Cette nouvelle a été révélée lors d'une visite au Ghana de son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar. Accra a déjà sollicité le soutien de New Delhi pour cette initiative.

Cette initiative vise principalement à élargir les possibilités de coopération économique pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de ses partenaires traditionnels. Le gouvernement ghanéen entend tirer parti de nouvelles opportunités en matière de commerce, d'investissement et de coopération avec les économies émergentes. Pour Accra, les avantages d'une adhésion au BRICS vont donc bien au-delà de la seule sphère diplomatique.

Le groupe des BRICS a été fondé en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, puis l'Afrique du Sud l'a rejoint par la suite. Ce bloc connaît actuellement une expansion significative, ouvrant ses portes à d'autres économies émergentes et à des pays du Sud. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis figurent parmi les nouveaux membres. L'Indonésie a également rejoint le groupe dans le cadre de cette expansion.

Pour le Ghana, une adhésion potentielle lui permettrait d'accroître ses échanges commerciaux avec plusieurs grandes économies émergentes. Le pays pourrait attirer davantage de capitaux et développer de nouveaux partenariats dans des secteurs stratégiques. Cette démarche intervient alors qu'Accra cherche à consolider sa trajectoire économique et à renforcer sa marge de manoeuvre. Une telle initiative renforcerait également sa présence au sein des mécanismes de coopération du « Sud global ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, les efforts du Ghana n'en sont encore qu'à leurs débuts. Une fois la candidature officiellement déposée, elle devra être examinée par l'ensemble des membres du BRICS. Le soutien de l'Inde constitue un premier signe positif, mais ne préjuge en rien de l'issue du processus. Cette tendance à l'élargissement renforce l'attrait du forum auprès des pays cherchant à diversifier leurs relations économiques et diplomatiques.

Points clés à retenir

L'approbation par le Ghana du principe d'une candidature à l'adhésion au BRICS marque une étape importante dans sa stratégie de diversification économique et diplomatique. Ce groupe, initialement formé par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine en 2009, puis rejoint par l'Afrique du Sud, a récemment connu une expansion majeure, accueillant des pays clés tels que l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Indonésie.

Cette expansion renforce considérablement l'attrait de cette instance pour les pays du « Sud » qui cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de leurs partenaires traditionnels et à explorer de nouvelles voies de coopération économique et politique. Pour Accra, les enjeux sont multiples : l'objectif est d'élargir les perspectives de coopération économique, d'attirer davantage de capitaux étrangers, d'accroître les échanges commerciaux avec les grandes économies émergentes et de développer des partenariats stratégiques dans des secteurs clés.

Cette approche s'inscrit dans un effort plus large visant à consolider sa trajectoire économique et à renforcer sa position ainsi que sa marge de manoeuvre dans un contexte international où les flux d'investissement et le commerce mondial connaissent un rééquilibrage majeur. Bien que le soutien de l'Inde, membre influent, soit un signe positif, le processus d'adhésion n'en est encore qu'à ses débuts et devra faire l'objet d'un examen et d'une approbation par l'ensemble des membres actuels du bloc.