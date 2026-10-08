Afrique: Éliminatoires JO 2028 - Les Léopards dames visent la victoire à domicile face à la Côte d'Ivoire

8 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards seniors dames de la RDC affrontent les Éléphantes de Côte d'Ivoire, ce vendredi 9 octobre au stade TP Mazembe de Kamalondo, à Lubumbashi, en match aller du deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Le coup d'envoi est prévu à 15h30, heure de Lubumbashi, soit 14h30 à Kinshasa.

À la veille de cette rencontre, le sélectionneur congolais Pamphile Mihayo se dit confiant quant à la préparation de son équipe, malgré plusieurs absences.

« Nous avons essayé de préparer ce match avec l'effectif que nous avons. Malheureusement, nous avons encore perdu l'une de nos attaquantes, Mawete, qui s'est blessée. C'est un coup dur, mais nous allons faire avec », a déclaré le technicien congolais lors de la conférence de presse d'avant-match.

Plusieurs absences dans le groupe congolais

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Pamphile Mihayo devra composer avec l'absence de plusieurs joueuses, dont Merveille Kanjinga, Olivia Mbala et Grace Kazadi. Le sélectionneur reconnaît que ces joueuses disposent de qualités difficiles à remplacer, notamment leur vitesse et leur efficacité devant le but.

Malgré ces forfaits, le technicien entend s'appuyer sur les joueuses disponibles pour tenter de prendre l'avantage à domicile.

« En jouant à domicile, nous sommes obligés de gagner afin d'aborder le match retour à Abidjan avec davantage de confiance et de motivation », a-t-il souligné.

Du côté ivoirien, le sélectionneur Reynald Pedros aborde cette rencontre avec sérénité. Son staff affirme avoir analysé les dernières prestations des Léopards afin d'identifier les principales caractéristiques du jeu congolais.

« Nous savons que ce sera un match difficile. Nous l'abordons avec beaucoup d'attention et de détermination. Mais la vérité sera sur le terrain », a déclaré le technicien français.

Le match retour est prévu à Abidjan, où les deux équipes se retrouveront après cette première confrontation à Lubumbashi.

L'entrée au stade TP Mazembe est gratuite pour les supporters.

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