Congo-Kinshasa: Haut-Lomami - Six morts dans un conflit coutumier à Butumba

Un conflit coutumier a tourné au drame dans la chefferie de Butumba, territoire de Bukama, dans la province du Haut-Lomami. Six personnes ont été tuées mardi 6 octobre, dont certaines incendiées, dans des affrontements entre des partisans de leaders qui se disputent le pouvoir après la mort du dernier chef. Sept personnes ont également été grièvement blessées, rapporte ce jeudi 8 octobre l'administrateur du territoire de Bukama.

La tension persiste dans la chefferie de Butumba où trois leaders se disputent le pouvoir coutumier. Leurs divergences ont poussé leurs partisans à s'affronter, faisant six morts. L'administrateur du territoire de Bukama, Dieudonné Salumu Mwana Takala, explique que des consultations avaient été organisées par le chef de la chefferie de Butumba à Kisamba pour désigner un responsable à la tête du groupement Katala, dont le chef était décédé. Il affirme avoir annulé ces consultations en raison d'irrégularités.

Dieudonné Salumu Mwana Takala fait état de quatre personnes calcinées, auxquelles s'ajoutent deux autres morts et sept blessés graves.

« On nous a relaté la situation de quatre personnes calcinées, plus deux personnes, plus sept blessés graves », indique-t-il.

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Selon l'administrateur du territoire, les derniers affrontements ont opposé notamment les camps de Morgan et de Gaylor.

« On nous a informés que le camp de M. Morgan est allé attaquer le camp de M. Gaylor. Donc, c'est un cas qui fait suite au conflit coutumier », a rapporté Dieudonné Salumu Mwana Takala.

Des consultations coutumières à l'origine des tensions

L'administrateur du territoire met notamment en cause les conditions dans lesquelles des consultations coutumières ont été organisées par le chef de la chefferie de Butumba.

D'après ses explications, ces consultations ont eu lieu à Kisamba. Une procédure qu'il considère comme contraire aux dispositions de la loi du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers.

« Le chef de chefferie a organisé la consultation chez lui à Kisamba, sans toutefois descendre au chef-lieu de ce groupement-là », déclare-t-il.

Saisi de la situation, l'administrateur affirme avoir annulé ces consultations. Mais, selon lui, le chef de la chefferie aurait par la suite procédé à une installation pendant son absence.

« À mon déplacement, le chef de chefferie Butumba s'est permis d'aller encore installer le monsieur chez lui, toujours à Kisamba. Alors, c'est ce qui a causé les morts d'hommes », affirme Dieudonné Salumu Mwana Takala.

Ce drame n'est pas le premier incident lié à ce conflit coutumier dans la chefferie de Butumba.

Face à la persistance des violences, la société civile dénonce la situation et plaide pour l'implication des autorités provinciales et nationales afin de ramener la paix.

De son côté, l'administrateur du territoire de Bukama appelle la population au calme. Il indique également avoir fait rapport de la situation à sa hiérarchie.