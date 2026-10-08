Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Le parcours d'un patient complique le traçage

Le décès d'un Kényan infecté par Ebola en RDC relance les inquiétudes sur le traçage de ses contacts. Son passage par l'Ouganda et le Nord-Kivu complique davantage la recherche des personnes exposées.

Le décès à Nairobi d'un Kényan, infecté par le virus d'Ebola en République démocratique du Congo, où il vivait, soulève une question majeure : comment retrouver les personnes qui ont pu être exposées au virus ? D'autant que cette personne avait pris l'avion entre Kampala en Ouganda et Nairobi au Kenya.

Les autorités sanitaires de la RDC ne confirment pas les affirmations du ministre kényan de la Santé, lequel a affirmé que le patient décédé avait été "traité dans plusieurs hôpitaux en RDC". Kinshasa préfère garder le silence.

Silence à Kinshasa, alors que le parcours du patient reste flou

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Leparcours exact du patient devra être reconstitué. Moyens de transport, lieux fréquentés, personnes rencontrées et surtout, les hôpitaux où il aurait été pris en charge, selon la version kényane des faits.

Mais les autorités congolaises, notamment le ministère de la Santé, n'ont délivré aucune information, alors même que les dernières évolutions de l'épidémie dans la province du Nord-Kivu sont mauvaises. Une province que le patient décédé aurait traversée avant de rejoindre l'Ouganda, selon les autorités kényanes.

"C'est vraiment difficile de tracer ses contacts en dehors du Kenya. Je pense que c'est la RDC qui doit demander que ceux qui ont connu ce patient puissent se présenter. Je crois que rétrospectivement, on peut faire le traçage, mais ça ne sera jamais exhaustif. C'est vraiment difficile. Et puis, comment a-t-il fait pour se déplacer aussi facilement ? ", s'interroge le professeur Jean-Jacques Muyembe, directeur général de l'Institut national de recherches biomédicales, l'INRB.

Des contacts difficiles à retrouver et à surveiller

Une difficulté qui tient notamment au fait que la personne décédée au Kenya a eu recours aux transports en commun, mais aussi aux limites des dispositifs de surveillance sanitaire.

Pour le docteur Armel Mayara, expert en santé publique, certains contacts pourraient également ne pas présenter immédiatement de symptômes.

" Il sera difficile de retrouver des personnes ayant partagé un même transport avec le cas déclaré positif après le décès. Il se pourrait que certains aient déjà pris des médicaments. Ils pourraient ne pas développer la fièvre aussi tôt. Ce qui pourrait alors causer un retard dans la détection. Cela pourrait compliquer la traçabilité dans la recherche des contacts. Nous n'avons pas le même système de surveillance que certains Etats ", explique-t-il.

Contacté, le responsable de la riposte sanitaire à Beni n'a pas voulu donner d'information sur un éventuel passage, dans un hôpital de la ville, du Kényan décédé d'Ebola.

Celui-ci a expliqué que ce sujet n'est "pas de sa compétence" et que cette question devait se régler entre les ministères de la Santé congolais et kényans.