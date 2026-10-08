Tunisie: Santé publique - La Direction régionale de la santé de Tunis recrute des cadres paramédicaux

Dans un communiqué publié par ses soins, la Direction régionale de la santé de Tunis a annoncé son intention de recruter des cadres paramédicaux par voie d'intégration directe. Et ce, parmi les titulaires du diplôme national de licence appliquée.

Les opérations de recrutement englobent 6 spécialités, à savoir : des techniciens supérieurs en soins de santé d'urgence, des techniciens supérieurs en biologie médicale, des techniciens supérieurs en soins de santé pédiatriques, des techniciens supérieurs en instrumentation chirurgicale, des techniciens supérieurs en imagerie médicale et des techniciens supérieurs en secrétariat médical.

Dans ce cadre, la direction a appelé les personnes souhaitant postuler à présenter une demande écrite. La demande doit impérativement contenir un numéro de téléphone valide, une copie de la carte d'identité nationale, une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique et une copie conforme du relevé de notes de l'année de remise du diplôme.

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La Direction a en outre précisé que les dossiers de candidature doivent être déposés directement auprès des services de la Direction régionale de la santé de Tunis, sise au 7, rue Ibn El Haïthem, 1002 Tunis Le Belvédère. Et ce, dans un délai ne dépassant pas le vendredi 16 octobre 2026.