Tunisie: Après un été 2026 difficile, cap sur l'autosuffisance en 2028

Le doyen des ingénieurs tunisiens, Mohsen Gharsi, a indiqué ce jeudi que « l'été 2026 doit être oublié, tandis que 2027 doit être l'année de la sécurisation du système électrique ».

Invité sur les ondes de Jawhara FM, Mohsen Gharsi a expliqué qu'il est « possible de garantir 1 050 mégawatts et de compenser les pertes subies par la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) au cours de l'été 2026 », soulignant que « la rationalisation de l'utilisation des climatiseurs peut garantir 20 % d'économie sur l'énergie gaspillée ».

Le doyen du Conseil de l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens a ajouté que « 2028 doit être l'année de l'autosuffisance, après quoi interviendra la transformation des modes de production d'énergie, sachant que les sources d'énergie en Tunisie sont très importantes et doivent être utilisées rationnellement ». Il a également salué la compétence des ingénieurs tunisiens travaillant à la STEG, affirmant qu'ils font partie des meilleurs cadres du monde arabe.