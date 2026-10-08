Tunisie: Les stocks de riz sont là - L'OCT relance son appel d'offres pour conditionner 6.000 tonnes

La Tunisie dispose de stocks importants de riz, mais leur mise à la disposition du consommateur passe encore par une étape déterminante : le conditionnement. L'Office du Commerce de Tunisie (OCT) vient ainsi de relancer, pour la deuxième fois, un appel d'offres portant sur le conditionnement de 6.000 tonnes de riz destinées à la consommation locale, signe que la capacité d'ensachage reste un élément important dans la régularité de l'approvisionnement.

Selon l'avis officiel publié par l'OCT, l'appel d'offres n°15-2026 prévoit deux lots : 5.000 tonnes à conditionner en sachets de 1 kilogramme et 1.000 tonnes en sacs de 5 kilogrammes. L'opération est destinée à des entreprises disposant d'une unité d'ensachage de denrées alimentaires permettant le conditionnement du riz.

Les sociétés intéressées peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les offres doivent être déposées via la plateforme TUNEPS, tandis que la caution provisoire et l'extrait du Registre national des entreprises doivent être transmis selon la procédure matérielle prévue dans l'avis.

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La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 9 octobre 2026 à 10h00, tandis que l'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10h30, au siège de l'OCT à Tunis. L'avis précise qu'il s'agit de la deuxième fois que cet appel d'offres est lancé.

Des stocks disponibles, mais une capacité de conditionnement à renforcer

Cette nouvelle procédure intervient alors que les autorités avaient déjà fait état de difficultés liées au conditionnement du riz.

Fin août, les entrepôts de l'OCT comptaient environ 6.000 tonnes de riz, soit l'équivalent d'environ trois mois de consommation. Selon Ramzi Trabelsi, directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix au ministère du Commerce, les difficultés observées sur le marché ne résultaient pas d'un manque de stocks, mais d'un problème logistique lié au conditionnement.

La capacité de conditionnement de l'Office était alors estimée à 40 tonnes par jour, un rythme jugé insuffisant pour assurer une alimentation régulière du marché. Le responsable avait indiqué que de nouveaux fournisseurs spécialisés dans le conditionnement du riz devaient être sélectionnés afin d'accélérer l'écoulement des stocks.

Quelques semaines plus tard, la situation semblait avoir évolué. Le directeur général de la concurrence et des recherches économiques au ministère du Commerce, Houssemeddine Touiti, a indiqué le 25 septembre que l"'énoncée problématique" du conditionnement avait été dépassée. Il faisait alors état d'environ 7.000 tonnes de riz en vrac disponibles et en cours de conditionnement, avec la perspective d'injecter plus de 100 tonnes par jour sur le marché à partir de la semaine suivante.

Du stock au rayon, une chaîne à fluidifier

Ces données permettent de mieux comprendre l'enjeu. La disponibilité d'un produit dans les entrepôts ne signifie pas automatiquement qu'il est immédiatement disponible dans les points de vente. Pour le riz, le parcours passe notamment par le conditionnement, l'emballage, le transport et la distribution.

L'écart entre les quantités stockées et la capacité quotidienne de conditionnement peut donc peser sur la vitesse à laquelle les stocks sont transformés en produits prêts à être commercialisés.

C'est précisément dans ce contexte que l'appel d'offres de l'OCT prend tout son sens. En sollicitant des entreprises disposant déjà d'unités d'ensachage adaptées, l'Office cherche à disposer de capacités supplémentaires pour conditionner les quantités prévues et fluidifier leur mise sur le marché.

L'OCT prépare aussi ses propres capacités

Le recours à des opérateurs spécialisés ne constitue toutefois pas la seule piste suivie par l'Office. L'OCT a également lancé un autre appel d'offres portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service de lignes complètes de conditionnement du riz granuleux et du sucre blanc cristallisé dans ses centres. Cet appel d'offres figure actuellement parmi les procédures publiées par l'Office. Office du Commerce de la Tunisie

Cette démarche traduit une volonté de renforcer les capacités propres de l'établissement, parallèlement au recours à des prestataires spécialisés.

Le dossier du riz illustre ainsi une réalité parfois moins visible de l'approvisionnement en produits de base : avoir la marchandise disponible constitue une première étape, mais encore faut-il disposer des capacités logistiques et industrielles nécessaires pour la transformer rapidement en produit conditionné et l'acheminer jusqu'au consommateur.

Dans l'immédiat, les regards seront donc tournés vers le nouvel appel d'offres de l'OCT et sa capacité à renforcer le rythme de conditionnement des 6.000 tonnes concernées, alors que les autorités assurent que les stocks sont disponibles et que l'approvisionnement du marché devrait progressivement s'améliorer.