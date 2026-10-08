Afrique: Haltérophilie/Championnats d'Afrique et arabes - 15 médailles pour Khaouala Mejri

8 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Khaoula Mejri a décroché, jeudi, 15 médailles aux Championnats arabe et d'Afrique d'haltérophilie (toutes catégories confondues), à l'issue des épreuves de la première journée, disputées à Mostganem, en Algérie.

La jeune haltérophile (-49 kg) a remporté 9 médailles d'or aux Championnats arabes en s'illustrant à l'arraché, à l'épaulé-jeté et au total des catégories cadettes, juniors et seniors. Dans la compétition africaine, Khaoula Mejri s'est adjugé trois médailles d'argent chez les cadettes et autant d'argent dans la catégorie juniors. Les compétitions programmées l'après-midi enregistreront l'entrée en lice des athlètes tunisiens Idriss Ouerthi (60 kg) et Yasmine Radhouani (53 kg). Les Championnats d'Afrique et arabes se poursuivront jusqu'au 13 octobre avec la participation de 340 athlètes représentant 29 pays.

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