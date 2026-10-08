Tunisie: Extension de l'entrée sud de la capitale - Des travaux routiers à partir de lundi

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat entamera, à partir de lundi 12 octobre 2026, des travaux de réalisation de la couche de roulement en enrobé bitumineux dans le cadre du projet d'extension de l'entrée sud de la capitale, a annoncé jeudi la directrice du projet, Inès Ben Ticha.

Intervenant ce matin sur les ondes de la Radio nationale, la responsable a précisé que ces travaux porteront sur un tronçon d'environ un kilomètre et se poursuivront pendant une semaine. Des communiqués seront publiés dans les prochains jours afin de présenter les détails relatifs au déroulement de ces interventions, a-t-elle ajouté. Face aux éventuelles perturbations de la circulation, Inès Ben Ticha a appelé les usagers de la route à prendre les précautions nécessaires, notamment afin d'éviter les encombrements et les embouteillages.

Concernant l'ensemble du projet d'extension de l'entrée sud de la capitale, la directrice du projet a indiqué que le taux d'avancement des travaux avoisine actuellement 80 %. L'achèvement du projet est prévu au cours du premier semestre 2027, selon les dernières estimations présentées par la responsable.