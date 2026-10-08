Afrique: Exportations - Une mission d'affaires multisectorielle à Dar Essalam Tanzanie à la fin de novembre

En coopération avec l'ambassade de Tunisie à Nairobi, le Centre de promotion des exportations (CEPEX), organise une mission d'affaires tunisienne multisectorielle à Dar Essalam (Tanzanie), et ce, du 23 au 26 novembre prochain.

Cette manifestation, précise la partie organisatrice, représente une opportunité pour les entreprises tunisiennes. Et ce dans la mesure où de pareilles évènements leur permet de prendre connaissance des nouvelles opportunités d'exportation et leur offre une occasion de développer des partenariats économiques et commerciaux sur ce marché prometteur.

Cette mission, note-t-on encore, vise à aider les entreprises tunisiennes à pénétrer le marché tanzanien, à rechercher des importateurs et des distributeurs, ainsi qu'à établir des partenariats commerciaux. Elle englobe de multiples secteurs à l'instar des industries agroalimentaires et agricoles, des matériaux de construction, des produits de santé, des startups et des solutions digitales.

Le programme de la mission comprend l'organisation d'un forum d'affaires et de partenariat tuniso-tanzanien, des rencontres d'affaires bilatérales (B2B) avec des importateurs et des distributeurs ciblés, des visites de terrain directes auprès des acheteurs, parallèlement à la tenue de réunions avec les structures et les institutions concernées.

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Le Centre a dans ce cadre appelé les entreprises tunisiennes intéressées par la participation à cette mission à s'inscrire dans un délai ne dépassant pas le 30 octobre 2026.

Le marché tanzanien et les marchés d'Afrique de l'Est, précise encore le CEPEX dans son communiqué, constituent une destination stratégique et prometteuse pour les entreprises économiques tunisiennes, en adéquation avec les plans de la Tunisie visant à doubler ses exportations vers le continent africain.