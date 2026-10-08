Tunisie: Enseignement supérieur - L'Université de Tunis signe un accord de coopération académique à Pékin

8 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Université de Tunis vient de signer, dans la capitale chinoise Pékin, un protocole de coopération avec l'Université des études étrangères de Pékin, visant à renforcer les échanges académiques et à développer la recherche scientifique conjointe. C'est ce qu'on lit dans un communiqué publié aujourd'hui, jeudi 8 octobre 2026.

L'Université de Tunis a expliqué que la signature de ce protocole s'est déroulée en marge de la participation d'une délégation représentant l'établissement à la conférence annuelle du mécanisme d'échange du Consortium des universités sino-africaines. Conférence qui a eu lieu les 20 et 21 septembre derniers avec la participation d'environ 200 représentants de plus de 70 institutions universitaires chinoises et africaines.

L'université a ajouté que la convention ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, et soutient les opportunités de formation ainsi que la réalisation de recherches scientifiques conjointes, dans le cadre d'une stratégie visant notamment à développer des partenariats académiques durables et à renforcer l'ouverture internationale.

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La même source ajoute que Rachid Gharbi, vice-président de l'Université de Tunis, a procédé lors de la cérémonie de signature qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Association des universités africaines, Olusola Oyewole, à la présentation d'un exposé sur les offres de formation de l'université, ses activités de recherche ainsi que les opportunités de coopération disponibles avec les institutions universitaires chinoises.

L'Université de Tunis a salué à cette occasion le soutien et l'accompagnement de l'Alliance mondiale pour le développement en Asie et en Afrique, considérant que cette coopération est de nature à contribuer au renforcement des liens scientifiques entre la Tunisie, la Chine et le continent africain.

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