Togo: Trois ans après, le pays se souvient

Trois ans après les massacres de 1.200 civils perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, le Club des amis d'Israël (CAI Togo) a rendu hommage aux victimes du terrorisme mercredi soir à Lomé.

Réunis sous la conduite de Kossi Nouaty, président de la Chambre d'affaires Togo-Israël, ses membres ont allumé des bougies, en signe de souvenir, de solidarité et d'espoir. « Plus jamais le 7 octobre, plus jamais le terrorisme », ont-ils déclaré, en condamnant toutes les violences visant les civils.

Ce jour-là, plus d'un millier de personnes, pour la plupart des civils, avaient été tuées en Israël, et de nombreuses autres enlevées et retenues en otage à Gaza.

Israël avait riposté par une vaste offensive aérienne et terrestre dans l'enclave, dans le cadre de l'opération « Épées de fer », avec pour objectifs d'affaiblir le Hamas et de libérer les otages.

Les membres du CAI Togo ont aussi appelé au dialogue, à la paix et au respect de la dignité humaine. Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens d'amitié entre le Togo et Israël.