Togo: 384 salles de classe livrées

8 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Financé par l'Agence française de développement (AFD), le Projet d'appui à la réforme des collèges (PAREC) dresse un bilan encourageant de sa deuxième phase (2020-2025).

Il a permis la construction et l'équipement de 384 salles de classe dans 176 collèges publics, dans les différentes régions.

Les nouveaux bâtiments ont été dotés de matériels didactiques, de blocs administratifs pour le personnel d'encadrement, de blocs sanitaires, de forages pour l'accès à l'eau et d'installations solaires.

Plus de 45 000 élèves sont concernés.

En visite d'inspection dans la commune de Zio 1, le directeur de l'AFD au Togo, Benjamin Neumann, a indiqué que ces infrastructures sont destinées à améliorer les conditions d'apprentissage et les performances scolaires des élèves.

La France reste engagée à accompagner le pays dans le secteur de l'éducation », a-t-il promis.

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