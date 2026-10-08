Gabon - La Médiature de la République renforce ses capacités avec l'appui de l'OIF

Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang a procédé ce mardi 07 octobre 2026, à l'ouverture officielle du séminaire de renforcement des capacités des personnels et collaborateurs de la Médiature de la République. Un séminaire organisé conjointement avec l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

La cérémonie s'est déroulée en présence du Médiateur de la République, du Représentant résident de l'OIF pour l'Afrique centrale, Alphonse Waguena, du Médiateur de la République, Alixis Boutamba Mbina et de plusieurs membres du corps diplomatique.

Une institution de proximité au cœur de la Vème République

Dans son allocution, le Représentant de l'OIF a salué l'engagement des plus hautes autorités gabonaises, et particulièrement la détermination du Président de la République, Chef de l'Etat, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, à faire de la Médiature un instrument au service du triptyque « Servir, protéger et unir ».

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« La Médiature, par essence, est une institution de proximité, d'écoute et de recours. Elle est le dernier rempart de celui qui se sent lésé, et le pont entre l'Administration et l'administré », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que cet accompagnement s'inscrit dans la Déclaration de Bamako (2000), texte de référence de la Francophonie en matière de démocratie et de droits de l'Homme, et dans la continuité du soutien apporté par l'OIF au Gabon depuis 2023, notamment à travers les missions d'observation électorale d'avril 2025 et de septembre-octobre 2025.

L'atelier vise à consolider trois compétences fondamentales : le savoir (maîtrise des textes et procédures de médiation), le savoir-faire (accueil, écoute, enquête) et le savoir-être (impartialité, confidentialité, discrétion).

Le Gouvernement exige une rupture avec les vieilles habitudes

Pour sa part, le Ministre François Ndong Obiang a souligné que ce séminaire s'inscrit pleinement dans la feuille de route de réforme portée par le Gouvernement. « Notre administration fait face à des défis considérables : l'exigence d'efficacité, l'impératif de digitalisation et la nécessité d'une transparence renouvelée. Ces défis ne sont pas conjoncturels, ils sont structurels. Dès lors, la réforme de l'État n'est plus un luxe, elle devient une nécessité absolue », a-t-il affirmé.

Le membre du Gouvernement a insisté sur le facteur humain : « Nos administrations ne se réforment pas par la seule vertu des décrets. Elles se réforment par les femmes et les hommes qui les composent ».

Il a fixé les attentes du Gouvernement : une rupture assumée avec les vieilles habitudes, une appropriation sincère des outils présentés, et l'ancrage d'une culture de la performance.

Rappelant que cet investissement est stratégique pour l'avenir des institutions, il a officiellement déclaré ouverts les travaux, non sans réitérer la gratitude du Gouvernement à l'endroit de l'OIF pour son appui constant.

Des rencontres institutionnelles sont prévues à l'issue de l'atelier pour clarifier le positionnement de la Médiature dans l'architecture institutionnelle de la Vème République.