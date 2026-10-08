Ile Maurice: La défense de Mootoocurpen attaque les objections de la police

Steven Mootoocurpen a retrouvé les bancs du tribunal de Moka ce jeudi, dans le cadre de sa demande de remise en liberté sous caution. Arrêté le 2 septembre dans le cadre de l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur des fuites présumées d'informations confidentielles, il fait l'objet d'une accusation provisoire de conspiracy to pervert the course of justice.

Face à la demande de liberté sous conditions, la police maintient deux objections principales. Elle invoque, d'une part, le risque d'interférence avec les témoins ou les éléments de preuve et, d'autre part, le risque que le suspect ne se soustraie aux procédures judiciaires. Ces grounds of objection constituent le principal obstacle à sa remise en liberté.

Son avocat, Me Neil Pillay, a contesté ces deux objections devant la Cour. La défense s'oppose ainsi au maintien de son client en détention alors que l'enquête se poursuit, notamment autour de l'exploitation des appareils électroniques saisis par les enquêteurs.

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L'affaire ne sera toutefois pas tranchée immédiatement. Après les arguments présentés aujourd'hui, les deux parties doivent revenir devant la Cour pour leurs submissions, fixées au 15 octobre prochain. C'est à cette étape que la défense et la police exposeront de manière complète leurs positions respectives sur les conditions éventuelles d'une remise en liberté.

En attendant cette prochaine audience, Steven Mootoocurpen reste en détention. La décision sur sa libération interviendra après examen des arguments des deux parties.