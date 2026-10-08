Sénégal: Sonatel - Les actionnaires votent ce jeudi en AGE le projet de fractionnement de 1 à 10

Ce jeudi 8 octobre 2026 marque un tournant décisif chez les actionnaires de l'entreprise Sonatel (Société nationale des télécommunications). Ils doivent voter doit à l'occasion d'une Assemblée Générale Extraordinaire, un projet de fractionnement de ses actions dans un rapport de 1 à 10. Enjeux d'un raout spécial.

Sonatel accélère la cadence. Le vote de ce jeudi de ses actionnaires devra déterminer le cadrage du projet Sonatel de fractionnement situé dans une marge de 1 à 10. Sonatel. Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, si le vote est approuvé, le fractionnement entrerait en vigueur à compter du 26 octobre prochain. Ainsi, le nombre d'actions Sonatel passerait de 100 millions à 1 milliard, glisse une source interrogée par Confidentiel Afrique.

Cotée en ce moment à 39 250 FCFA (68,5 dollars), l'action Sonatel devrait voir sa valeur unitaire ramenée à environ 3 925 FCFA sur quitus d'approbation de ses actionnaires. Le fractionnement doit prendre effet le 26 octobre prochain avec un nombre total de titres passant de 100 millions à 1 milliard.

Il faut préciser que le fractionnement donne un périmètre plus large aux investisseurs d'avoir accès au titre.