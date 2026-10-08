Cote d'Ivoire: Gontougo/Education - Koulou Gold soutient 3 lycées et récompense 42 élèves

Du 29 septembre au 1er octobre 2026, Koulou Gold a mené une tournée de soutien à l'éducation dans les lycées d'Assuéfry, de Koun-Fao et de Transua. Chaque établissement a reçu trois ordinateurs et une connexion Internet satellitaire Starlink prise en charge durant l'année scolaire. Des récompenses financières ont également été remises à 42 élèves ainsi qu'à 42 parents. Cette initiative associe promotion de l'excellence scolaire, accès au numérique et accompagnement des familles.

Koulou Gold Corp. est une société privée d'exploration minière constituée en Colombie-Britannique, disposant de bureaux à Vancouver, au Canada, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Présidée et dirigée par M.Désiré Aboukan, elle oeuvre à la découverte et au développement responsable des ressources aurifères en Côte d'Ivoire.

En parallèle de ses activités d'exploration, elle contribue au développement local et soutient les communautés qui l'accueillent à travers des initiatives visant à améliorer leurs conditions de vie, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé.

À Assuéfry l'excellence scolaire ouvre la tournée

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La première étape s'est tenue le mardi 29 septembre au lycée moderne Yéboua Kouabenan Séverin d'Assuéfry, en présence du sous-préfet, des enseignants, du Coges et des parents d'élèves.

Koulou Gold y a remis trois ordinateurs de bureau et une connexion Internet satellitaire Starlink, dont l'abonnement est pris en charge durant l'année scolaire. Quatorze élèves, soit les deux meilleurs de chaque niveau de la 6e à la Terminale, ont été récompensés. Un parent de chacun des lauréats a également bénéficié d'une enveloppe de soutien.

Représentant la direction de l'entreprise, la géologue Kouami Affoué a évalué l'investissement pour cette étape à environ 6 millions Fcfa : près de 4 millions pour les équipements et la connexion Internet, et environ 2 millions pour les récompenses.

Elle a souligné la place de l'éducation dans l'engagement social de Koulou Gold, avec la volonté de contribuer à la formation des jeunes et des futurs cadres du pays.

Au nom de la communauté éducative, Londié Arsène Désiré, principal du collège moderne de Dadassié et représentant du proviseur, a salué un appui susceptible de renforcer les conditions d'apprentissage et de motiver les élèves.

Cette motivation était déjà perceptible chez Adou Akoua Rachelle, élève en Première D, distinguée pour sa moyenne annuelle de 16,95 obtenue en Seconde C. Heureuse de cette reconnaissance, elle a exprimé sa volonté de poursuivre ses efforts. Sa mère, Adou née Aboutou N'Guessan Elisabeth, a également remercié l'entreprise pour le soutien accordé aux parents dans l'éducation de leurs enfants.

À Koun-Fao un engagement dès la phase d'exploration

Le mercredi 30 septembre, la tournée s'est poursuivie au lycée moderne Bad de Koun-Fao, avec le partenaire Paléo Gold. Là encore, trois ordinateurs et une connexion Starlink ont été attribués à l'établissement, tandis que 14 élèves et 14 parents ont reçu des récompenses financières.

Prenant la parole au nom de Koulou Gold Africa-CI, Danielle Yandaki a rappelé que l'entreprise mène des travaux de recherche aurifère dans la région et ne perçoit pas encore de revenus issus d'une exploitation minière. « Nous avons fait le choix de ne pas attendre pour agir aux côtés des communautés qui nous accueillent », a-t-elle déclaré.

Pour l'entreprise, cette présence doit permettre de construire une relation de proximité avec les populations et de contribuer, dans la mesure de ses possibilités, à des initiatives utiles. L'éducation constitue à ce titre une priorité, avec l'ambition de faciliter l'accès des élèves et des enseignants aux ressources numériques.

Ousmane Ba, directeur régional de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique de Bondoukou, a salué un soutien qui contribue à améliorer les conditions d'apprentissage, à renforcer les capacités pédagogiques et à faciliter le fonctionnement des établissements.

Représentant la préfète de Koun-Fao, le secrétaire général de préfecture Soungalo Diakité a insisté sur la responsabilité qui accompagne toute distinction. Pour lui, les récompenses reconnaissent les efforts accomplis tout en invitant les lauréats à inscrire leur réussite dans la durée et à la mettre au service du pays. Il a également encouragé les autres élèves à persévérer, rappelant que la célébration de l'excellence doit être une source de motivation pour tous.

À Transua un appel à inscrire le partenariat dans la durée

La dernière étape s'est déroulée le jeudi 1er octobre au lycée moderne de Transua. Trois ordinateurs et une connexion Internet satellitaire Starlink ont été remis à l'établissement. Quatorze élèves et un parent de chacun d'eux ont également été récompensés.

Au nom de l'établissement, M. Koffi a salué une cérémonie consacrée au mérite et à l'excellence. Il a associé à cette reconnaissance les enseignants et les parents, dont l'accompagnement contribue à la réussite des élèves.

Le proviseur Karamoko Mahama Gbané, représentant également le Drena de Bondoukou, a exprimé la gratitude de la communauté éducative. Il a souligné l'importance d'un engagement qui place l'école au coeur de la contribution de l'entreprise au développement local.

Le chef du canton de Transua, Nanan Obeng Kouakou Ignace, a rappelé le rôle essentiel de l'éducation dans la formation des ressources humaines. Il a salué les récompenses comme un encouragement pour les lauréats et pour l'ensemble des élèves.

Porte-parole des récipiendaires, Yapo Boris a exprimé la reconnaissance des bénéficiaires et leur détermination à travailler davantage. Les élèves ont promis de faire bon usage des appuis reçus et de poursuivre leurs études avec sérieux afin de contribuer, demain, au développement de leur pays.

Le préfet du département de Transua, Katou Bony Francis, a félicité les élèves, les enseignants et les familles, tout en appelant à prolonger cette dynamique. Il a souhaité que la cérémonie marque le début d'un partenariat durable entre l'entreprise, les communautés et les institutions locales.

Au-delà du soutien à l'école, il a évoqué l'employabilité des jeunes, la valorisation des compétences locales, la préservation de l'environnement et le dialogue avec les populations comme des leviers pour consolider cette relation.

Le Biam une expression de la culture ivoirienne à l'honneur

La participation de Le Goat, artiste du Biama, a apporté une dimension culturelle et festive à cette tournée éducative. Accueilli avec ferveur par les élèves et salué par les autorités locales, l'artiste a mis à l'honneur le Biama comme une expression de la culture ivoirienne qui trouve un écho auprès de la jeunesse.

Cet accueil souligne la place que les expressions artistiques locales peuvent occuper dans les moments de rassemblement et de partage. En associant célébration du mérite scolaire et culture, cette initiative a également offert un espace de rencontre entre les élèves, les autorités et les acteurs artistiques.

Trois lycées et 84 bénéficiaires des récompenses financières

Au terme des trois journées, chacun des lycées d'Assuéfry, de Koun-Fao et de Transua a reçu trois ordinateurs, soit neuf ordinateurs au total, ainsi qu'une connexion Starlink prise en charge durant l'année scolaire.

Au total, 42 élèves ont été distingués, à raison de 14 par lycée. Un parent de chaque élève a également reçu une enveloppe de 50 000 Fcfa, portant à 84 le nombre de bénéficiaires des récompenses financières, élèves et parents réunis.

D'Assuéfry à Transua, en passant par Koun-Fao, cette tournée a placé l'éducation au centre des échanges entre Koulou Gold et les communautés. Les équipements numériques et les récompenses apportent un soutien concret aux établissements et aux familles.

Les autorités éducatives, administratives et coutumières ont exprimé le souhait de voir cet engagement se poursuivre au service de la jeunesse et du développement local.