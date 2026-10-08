Cote d'Ivoire: Projet Clef - Le ministère de l'Éducation nationale renforce les capacités des acteurs des classes passerelles pour la quatrième cohorte

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet) renforce les compétences des acteurs de la quatrième et dernière cohorte du Projet Clef, à travers une session de formation qui se déroule simultanément à Daloa et à Yamoussoukro, du 28 septembre au 18 octobre 2026.

Les Classes passerelles sont un dispositif d'éducation non formelle destiné à offrir une seconde chance aux enfants de 9 à 14 ans non scolarisés ou déscolarisés précoces, en leur permettant d'acquérir les apprentissages fondamentaux nécessaires à leur intégration ou à leur réintégration dans le système éducatif formel.

Organisée simultanément à Yamoussoukro et à Daloa, cette formation mobilise au total 452 participants, dont des animateurs des Classes passerelles, des encadreurs, des formateurs et des directeurs d'école, avec pour objectif de renforcer leurs compétences et d'améliorer la qualité de l'accompagnement pédagogique des apprenants.

Une quatrième cohorte qui s'inscrit dans la continuité du dispositif

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Cette formation concerne 165 Classes passerelles, destinées à accueillir 4 950 enfants âgés de 9 à 13 ans, dans six régions : la Nawa, le Lôh-Djiboua, le Haut-Sassandra, le Guémon, la Marahoué et San Pedro. Elle marque la dernière cohorte du projet Child Learning Education Facility (Clef), dont l'ambition est de permettre à 19 800 enfants des zones de production cacaoyère de bénéficier, sur quatre années, d'une seconde chance éducative et d'une intégration dans le système formel.

Un bilan de trois cohortes marqué par des résultats significatifs

Cette quatrième et dernière cohorte intervient ainsi au terme de trois années de mise en oeuvre, dont les résultats témoignent de la portée du dispositif. Dans son allocution, Mme Traoré Annita Suzanne a rappelé les résultats enregistrés au cours des trois premières cohortes.

Au total, 500 Classes passerelles ont été mises en oeuvre, permettant de proposer 13 034 enfants, dont 5 592 filles, à l'intégration dans le système éducatif formel. Parmi eux, 7 222 enfants, dont 3 040 filles, ont effectivement intégré le système scolaire.

Pour la directrice de l'Éducation non formelle, ces résultats témoignent de l'importance et de la pertinence des Classes passerelles dans la prise en charge des enfants en dehors du système scolaire, tout en soulignant la nécessité de renforcer les conditions favorisant leur maintien dans le système éducatif.

Consolider les acquis et préparer l'intégration scolaire

À travers cette formation, le Menaet entend renforcer les capacités des acteurs et consolider la qualité de la prise en charge pédagogique des enfants bénéficiaires. Il entend ainsi conforter les Classes passerelles dans leur rôle de dispositif de seconde chance éducative et de réintégration scolaire.

La mise en oeuvre des Classes passerelles intervient au niveau de la composante 2 du projet Clef, relative à l'accès aux infrastructures scolaires et à la réintégration des enfants déscolarisés. Le projet vise l'amélioration de l'accès à l'éducation et de sa qualité dans les zones productrices de cacao, dans l'objectif d'éradiquer le travail des enfants dans la cacaoculture. Il intervient dans les régions du Lôh-Djiboua, de la Nawa, du Haut-Sassandra, du Guémon, de la Marahoué et de San Pedro.