Cote d'Ivoire: Le ministre Adjé Silas Metch - « Le sport peut être un formidable laboratoire de leadership féminin »

Le ministre des Sports a appelé à une présence accrue des femmes dans tous les secteurs de l'écosystème sportif, de la pratique à la gouvernance, lors d'un atelier organisé par l'Ong Femmes Ivoiriennes en Politique.

Le sport peut-il contribuer à faire émerger une nouvelle génération de femmes leaders ? Pour le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, la réponse est oui. Il l'a affirmé, jeudi 8 octobre 2026, à Abidjan, à l'occasion de l'atelier-bilan et de consultation des forces vives féminines organisé par l'Ong Femmes Ivoiriennes en Politique (FIP).

Placée sous le thème « Consolider l'héritage des femmes bâtisseuses de la nation ivoirienne et promouvoir un leadership féminin d'impact », cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale des bâtisseuses de la nation ivoirienne. Elle a réuni plusieurs personnalités engagées dans la promotion de l'autonomisation des femmes et de leur participation à la vie publique.

Des valeurs utiles au leadership

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Pour Adjé Silas Metch, le sport constitue un terrain privilégié pour développer des qualités qui peuvent ensuite être mobilisées dans l'exercice des responsabilités.

« Le sport enseigne la discipline, l'effort, la persévérance, la stratégie et le dépassement de soi », a-t-il souligné. Des valeurs qui, selon lui, constituent autant de fondements du leadership.

Mais l'enjeu ne se limite pas à encourager les filles et les femmes à pratiquer une activité sportive. Le ministre souhaite leur permettre d'investir l'ensemble de l'écosystème sportif.

Il a ainsi appelé à créer les conditions nécessaires pour leur donner davantage de place dans la compétition, mais aussi dans l'administration, la gouvernance, l'encadrement technique, les métiers du sport et les instances de décision.

« Nous devons créer les conditions permettant à nos filles et à nos femmes de conquérir davantage d'espaces dans la pratique sportive, mais également dans l'administration, la gouvernance, l'encadrement technique, les métiers du sport et les instances de décision », a-t-il déclaré.

D'où sa conviction : « Le sport peut être donc un formidable laboratoire de leadership féminin ».

Investir les espaces de décision

Cette vision rejoint, selon le ministre, les orientations du gouvernement en matière de valorisation du capital humain, d'égalité des chances et d'inclusion des femmes dans les différents secteurs de la vie nationale.

Il a, à ce titre, salué l'initiative de l'Ong Femmes Ivoiriennes en Politique, qui offre un espace de réflexion sur les moyens de renforcer la participation des femmes à la vie publique et leur accès aux responsabilités.

Pour les organisateurs, cette démarche vise également à s'appuyer sur l'héritage des femmes qui ont contribué à la construction de la Côte d'Ivoire afin de préparer la relève.

La rencontre a été marquée par une cérémonie de distinction de femmes reconnues comme des « bâtisseuses de la nation ivoirienne ». Cette initiative a permis de mettre en lumière des parcours et des engagements dans différents domaines.

Préparer la relève

Au-delà des distinctions, les échanges ont posé la question de la transmission et de la relève. Comment transformer les acquis obtenus au fil des années en nouvelles opportunités pour les générations futures ?

La réponse passe notamment par la formation, l'accompagnement et la confiance accordée aux femmes. Elle suppose aussi un accès effectif aux espaces où se prennent les décisions.

Dans cette perspective, le sport pourrait constituer un point de départ. En permettant aux jeunes filles d'acquérir très tôt le goût de l'effort, de la discipline et de la responsabilité, il peut contribuer à préparer des profils capables d'évoluer ensuite dans les sphères de décision.

Le message porté par le ministre des Sports devant les femmes engagées en politique dépasse ainsi le seul cadre sportif : donner aux femmes les moyens de développer leurs capacités, puis leur ouvrir réellement les portes des responsabilités.