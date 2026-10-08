Cote d'Ivoire: Développement territorial - Korhogo mise sur ses potentialités pour attirer les investisseurs

La conférence-débats « Territoires & Avenir », organisée mardi 6 octobre à Korhogo, a réuni décideurs publics, acteurs économiques, experts et investisseurs autour des leviers de transformation du Poro. Une rencontre qui s'inscrit dans les ambitions du PND 2026-2030.

Korhogo veut mieux valoriser ses atouts pour accélérer son développement. La capitale du Poro a accueilli, mardi 6 octobre 2026, une conférence-débats autour du thème « Territoires & Avenir ».

La rencontre a réuni des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs techniques, des experts et des investisseurs autour des perspectives de transformation économique et sociale des territoires.

Pilotée par l'entreprise marocaine One Africa Forums, en collaboration avec la structure immobilière SHM, l'initiative bénéficie du soutien du ministère du Plan et du Développement, ainsi que du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle vise à créer un cadre de dialogue entre les différents acteurs du développement territorial, en cohérence avec les orientations nationales.

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Parmi les participants figuraient notamment l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Othman El Ferdaous, le préfet de la région du Poro, Karim Diarrassouba, le conseiller du Président de la République chargé des Infrastructures, Dr Siélé Silué, le premier vice-président du Conseil régional du Poro, Salimou Coulibaly, la troisième adjointe au maire de Korhogo, Dr Sara Farah, le directeur général d'ADER-Poro, Jean Claude Yéo, et la directrice régionale du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Elitchi Affala Nadia.

Anticiper les besoins des territoires

Pour Hind Sigui, directrice générale de One Africa Forums, cette initiative s'inscrit dans les ambitions du gouvernement ivoirien à travers le Plan national de développement (PND) 2026-2030. Celui-ci fait du développement territorial équilibré un levier de transformation économique.

« Territoires & Avenir » repose notamment sur trois axes : l'attractivité territoriale, le développement de pôles urbains et le logement. L'approche vise à accompagner les neuf pôles économiques régionaux et le renforcement de la décentralisation, afin de stimuler la croissance, réduire les disparités entre les territoires et améliorer les conditions de vie des populations.

Pour Hind Sigui, le dialogue constitue déjà un premier résultat. Il doit permettre de mettre autour de la même table les collectivités, l'État, le secteur privé, les investisseurs et les partenaires technologiques afin d'identifier les projets structurants et de rechercher les moyens de les rendre bancables.

« Notre rôle est de réunir ces acteurs et de les accompagner à échanger et à structurer une réflexion ensemble », a-t-elle expliqué. L'objectif est également d'aider les régions à mieux présenter leurs projets et à attirer les financements nécessaires à leur réalisation.

Le Poro, un territoire à fort potentiel

La tenue de la rencontre à Korhogo a été saluée par le préfet de région. Karim Diarrassouba a insisté sur la nécessité pour les territoires de préparer leur avenir plutôt que de le subir.

Il a présenté aux participants les potentialités économiques du Poro, notamment dans les filières de la mangue, de l'anacarde, du coton et des cultures vivrières. Des activités qui font vivre de nombreuses familles.

Le préfet a également relevé les transformations enregistrées ces dernières années grâce aux investissements de l'État dans les infrastructures routières, sanitaires, éducatives et sportives.

Pour Habib Mbengue, expert en économie africaine, l'enjeu consiste désormais à anticiper les besoins des territoires sur les dix à quinze prochaines années. Les potentialités existent, mais elles doivent être mieux structurées afin de faire émerger des chaînes de valeur capables de soutenir durablement l'activité économique.

Dans cette perspective, le logement et les infrastructures apparaissent comme des leviers importants de l'attractivité territoriale.

Le Maroc veut renforcer les investissements

L'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Othman El Ferdaous, s'est, pour sa part, intéressé au potentiel du nord du pays. Il estime que la stratégie nationale doit permettre de construire une véritable « colonne vertébrale de développement » à travers les infrastructures de transport et de logistique.

Le diplomate marocain a particulièrement relevé le potentiel agro-industriel de la région du Poro. À Napié, a-t-il indiqué, cinq usines sont déjà opérationnelles et quatre autres sont en projet. Sur les neuf unités, huit concernent la filière agro-industrielle.

Pour lui, cette dynamique illustre les possibilités offertes par la transformation locale des productions agricoles.

« Aujourd'hui, avec la stratégie du président Alassane Ouattara, on veut garder les emplois ici, on veut développer ces territoires ici », a-t-il déclaré.

À l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur entend partager les enseignements de sa visite avec les filières agro-industrielles, les financeurs et les opérateurs économiques marocains. L'ambition est de susciter davantage d'investissements marocains dans le nord de la Côte d'Ivoire.

À Korhogo, le message de « Territoires & Avenir » est donc clair : les potentialités territoriales doivent désormais être transformées en projets, en emplois et en investissements. Une dynamique qui rejoint les ambitions du PND 2026-2030 en matière de développement équilibré des régions.