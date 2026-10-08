Cote d'Ivoire: Coopération - Le chef de la diplomatie indienne échange avec Alassane Ouattara

Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations entre Abidjan et New Delhi. En visite officielle en Côte d'Ivoire, le ministre indien des Affaires étrangères, Son Excellence Dr S. Jaishankar, a été reçu en audience, le jeudi 8 octobre 2026, par le Président de la République, Alassane Ouattara, à sa résidence de Cocody.

Selon la présidence, au cours de cette audience, le Chef de l'Etat et le chef de la diplomatie indienne ont évoqué les perspectives de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde dans les domaines de l'agriculture, des mines, des infrastructures et de la défense.

Cette première visite du chef de la diplomatie indienne en terre ivoirienne intervient dans un contexte de consolidation des relations bilatérales et d'élargissement des domaines de coopération.

Le ministre indien était accompagné du nouvel ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Son Excellence Ramesh Babu Lakshmanan. Du côté ivoirien, le Président Alassane Ouattara avait à ses côtés Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale, ainsi que Fidèle Sarassoro, ministre, directeur de cabinet du Président de la République.

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La visite du Dr S. Jaishankar s'inscrit dans le prolongement de l'Itec Day 2026, célébré le mercredi 7 octobre, à Abidjan. À cette occasion, le chef de la diplomatie indienne a insisté sur le rôle stratégique de la formation et du renforcement des capacités dans la construction de partenariats durables entre les deux pays.

S'adressant aux anciens bénéficiaires du Programme indien de coopération technique et économique (Itec), il a notamment souligné la nécessité de valoriser les compétences acquises pour contribuer au rapprochement entre les peuples ivoirien et indien. Pour ministre, le développement des ressources humaines demeure ainsi un levier essentiel de la coopération Sud-Sud.

La coopération ivoiro-indienne couvre aujourd'hui plusieurs secteurs d'intérêt commun : commerce et investissement, développement, santé, industrie pharmaceutique, agriculture, énergies renouvelables, technologies numériques, défense et sécurité.

La visite du ministre indien devrait permettre d'examiner les perspectives d'approfondissement de ces partenariats et d'identifier de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement. Les deux nations souhaitent renforcer les échanges entre leurs peuples et développer davantage les partenariats dans les secteurs technologiques et économiques.

Une coopération Sud-Sud renforcée

En plus du cadre bilatéral, la Côte d'Ivoire et l'Inde partagent une proximité de vues sur plusieurs enjeux internationaux. Les deux pays accordent une importance particulière à la coopération Sud-Sud, au développement durable et à la lutte contre le changement climatique.

Cette dynamique s'est illustrée par la présence indienne aux célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec la visite à Abidjan, du 6 au 8 août 2026, de Kirti Vardhan Singh, ministre d'État indien aux Affaires extérieures et à l'Environnement, aux Forêts et au Changement climatique.

Les relations diplomatiques entre l'Inde et la Côte d'Ivoire remontent à 1979, année de l'ouverture de la mission diplomatique indienne à Abidjan. La Côte d'Ivoire a, pour sa part, ouvert sa mission diplomatique résidente à New Delhi en septembre 2004.

Près de cinq décennies après l'établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays souhaitent consolider un partenariat fondé sur le respect mutuel, la convergence des priorités et la recherche d'une prospérité partagée.