Cote d'Ivoire: PME ivoiriennes - Le Canada mobilise 6,16 milliards de Fcfa pour booster les exportations

Le Canada ouvre davantage son marché aux Petites et moyennes entreprises (Pme) ivoiriennes. À cet effet, il mobilise 15 millions de dollars canadiens, soit environ 6,16 milliards de Fcfa, pour financer le projet « Commerce pour une croissance économique résiliente, inclusive et durable » (Triseg), lancé le jeudi 8 octobre 2026, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), à Abidjan-Plateau.

Mis en oeuvre par Tfo Canada, en partenariat avec la Cci-CI, ce projet s'étendra sur cinq ans et vise à préparer 200 Pme ivoiriennes à l'exportation, notamment vers le marché canadien. L'initiative prévoit le renforcement des capacités dans des domaines clés tels que le numérique, la résilience climatique, l'accès au financement et la prise en compte du genre.

« Lorsque les entrepreneurs ont accès aux outils dont ils ont besoin pour réussir, ce sont des économies entières qui en bénéficient », souligne la partie canadienne, qui entend accompagner les ambitions économiques de la Côte d'Ivoire et son Plan national de développement (Pnd).

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Pour Amadou Kane, conseiller et chef de coopération de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, le commerce constitue « un socle » de la relation entre les deux pays. Il voit dans Triseg un levier pour multiplier les opportunités d'affaires et renforcer les liens économiques ivoiro-canadiens.

De son côté, Brenda Garcia, gestionnaire de projets Afrique à Tfo Canada, précise que l'objectif est d'accompagner les 200 Pme jusqu'à leurs premiers contacts avec des acheteurs canadiens.

À terme, selon Cissé Ismaila, directeur de l'appui aux entreprises et de la promotion du secteur privé (Daepsp) à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), la Chambre consulaire devra assurer la continuité du dispositif, en capitalisant sur les formations, les outils et les réseaux créés.

Pour les entreprises déjà engagées dans l'export, l'initiative apparaît comme une nouvelle porte d'accès au marché canadien. « Une très bonne opportunité pour toutes les structures qui veulent se lancer », estime Jessica Linda Kengba Akoubé de Somat Trading, active notamment dans la filière coco.