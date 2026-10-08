Cote d'Ivoire: Compétences industrielles - L'État ivoirien et Nestlé Côte d'Ivoire renforcent leur collaboration

8 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marie Ange Akpa

Le ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot, a effectué, le 29 septembre 2026, une visite au sein de l'usine Nescafé de Nestlé Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de dialogue et de collaboration entre le ministère et le secteur industriel, avec pour objectif de renforcer l'adéquation entre les formations techniques et les besoins réels des entreprises.

Au cours de cette immersion, le ministre et sa délégation ont pu découvrir les différentes étapes de transformation du café, mais également le fonctionnement d'un environnement industriel moderne, marqué par des exigences élevées en matière de qualité, de sécurité, de performance et d'amélioration continue.

La visite a également permis de mettre en lumière les différents métiers mobilisés au sein de la chaîne de valeur industrielle. De la production à la maintenance, en passant par l'automatisation, le contrôle qualité, la gestion environnementale et les fonctions de support technique, cette immersion a aussi été une occasion pour la délégation ministérielle de mieux appréhender les compétences nécessaires au bon fonctionnement d'une unité industrielle de pointe.

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À cette occasion, Jean-Louis Moulot s'est dit impressionné par la qualité des équipements et des installations dont dispose l'entreprise. Il a notamment souligné les perspectives offertes par une collaboration accrue entre l'État de Côte d'Ivoire et cette entreprise.

De son côté, Mohamad Itani, directeur général de Nestlé, a salué l'intérêt porté par le ministère aux activités industrielles de l'entreprise. Il a réaffirmé la disponibilité de sa structure à renforcer cette collaboration et à contribuer au développement des compétences des jeunes.

« Nous sommes prêts à renforcer notre collaboration et nous continuerons d'offrir aux jeunes l'accès à notre expertise, ainsi qu'à des équipements de pointe, pour leur permettre de développer des compétences concrètes et un savoir-faire adapté aux exigences de l'industrie », a-t-il conclu.

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