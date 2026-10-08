Ile Maurice: Un dentiste arrêté avec de l'héroïne et du cannabis synthétique présumés

Un dentiste de 42 ans a été arrêté mercredi 7 octobre à Nouvelle-France après la découverte de substances soupçonnées d'être des drogues dans son véhicule, lors d'un contrôle de police.

La police avait obtenu des renseignements concernant un trafic présumé de substances illicites. Une équipe de policiers s'est ainsi rendue sur une route de liaison à Nouvelle-France vers 16 h 15. Les policiers ont alors aperçu le suspect au volant de sa voiture, circulant en direction de Savanne Road.

Le véhicule a été intercepté aux fins de vérification. Les policiers auraient remarqué que le conducteur transpirait et avait des difficultés à s'exprimer normalement. Avec son consentement, une fouille de la voiture a été effectuée.

Deux morceaux de plastique transparents contenant chacun une certaine quantité d'une substance soupçonnée d'être de l'héroïne ont été retrouvés. Les deux sachets étaient scellés avec du ruban adhésif noir.

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Les policiers ont également découvert un morceau de plastique contenant 16 feuilles d'aluminium pliées. Chacune renfermait une certaine quantité de matière végétale soupçonnée d'être du cannabis synthétique. Ces éléments auraient été retrouvés à proximité du levier de vitesse.

Une somme de Rs 2 075, soupçonnée de provenir de la vente de substances illicites, a également été saisie. Confronté à la découverte de cet argent, le suspect aurait déclaré aux policiers : «Kas ladrog sa misie.»Il a été informé de son arrestation et conduit au poste de police de Nouvelle-France avec les objets saisis et son véhicule. Une perquisition a ensuite été effectuée à son domicile, en vertu d'un mandat de perquisition. Rien de compromettant n'y aurait toutefois été découvert.

Le poids brut des substances saisies a été établi à 1,7 gramme pour la substance soupçonnée d'être de l'héroïne et à 2,5 grammes pour celle soupçonnée d'être du cannabis synthétique.

Le suspect a été placé en détention dans une cellule de police de Rivière-des-Anguilles, en attendant la suite de l'enquête menée en vertu de la Dangerous Drugs Act. Il a comparu en cour sous une charge de trafic de drogue jeudi, et la police a objecté à sa remise en liberté.