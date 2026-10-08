Sénégal: BRVM - Les transactions augmentent de 2,74 milliards FCFA à l'issue de la journée du mercredi 7 octobre 2026.

7 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 7 octobre 2026, la valeur des transactions répertoriées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a augmenté de 2,74 milliards de FCFA.

Ces transactions se sont établies à 5,210 milliards de FCFA contre 2,461 milliards de FCFA la veille. A l'issue de la séance de cotation du mardi 6 octobre 2026, la valeur moyenne annuelle par séance se situait à 2,928 milliards de FCFA contre 2,931 milliards de FCFA la veille, soit une légère baisse de 3 millions.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est élevée à 21 486,280 milliards de FCFA contre 21 367,238 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 119,042 milliards.

Pour sa part, celle du marché des obligations connait une baisse de 4,229milliards, s'établissant à 13 572,884 milliards de FCFA contre 13 577, 113 milliards de FCFA le mardi 6 octobre 2026.

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Les indices sont toujours en hausse. C'est ainsi que l'indice composite a progressé de 0,56% à 547,91 points contre 544,87 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en hausse de 0,52% à 265,31 points contre 263,93 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est rehaussé de 0,14% à 203,22 points contre 202,93 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il a connu une progression de 0,70% à 380,56 points contre 377,92 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,56 % à 220,73 points contre 219,51 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,96% à 4 340 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,84% à 6 500 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 3,13% à 16 500 FCFA), Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (plus 3,11% à 9 950 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (plus 2,85% à 22 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ONATEL Burkina Faso (moins 5,94% à 2 770 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 2 700 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 8 750 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 2 065 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,52% à 3 250 FCFA).

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