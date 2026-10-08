Tunisie: Trois questions à... - Amel Gomri, directrice centrale du Centre de l'innovation et du développement technologique à l'APII à La Presse - Comment utiliser « Tima » pour obtenir son label I4.0 ?

Un nouveau programme d'accompagnement des entreprises industrielles dans leur transition digitale vers le label I4.0 a été lancé récemment par le ministère de l'Industrie en coopération avec les partenaires économiques, techniques et financiers de la Tunisie. À cette occasion, La Presse a rencontré Mme Amel Gomri, directrice centrale du Centre de l'innovation et du développement technologique à l'Apii qui a bien voulu expliquer ce qu'est la transition vers l'obtention du label I4.0 et comment procéder pour l'obtenir.

L'initiative « Vers l'industrie 4.0 » a été créée en 2018 par le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, en collaboration avec nos partenaires stratégiques, financiers et techniques à l'instar de l'Union européenne, le BMZ et la GIZ. À travers cette initiative, 5 centres de compétences multisectoriels ont été créés. Ils sont composés d'un pool d'experts tunisiens bien formés et spécialisés en la matière.

Et en 2025, dans l'objectif d'une meilleure gouvernance de l'initiative, le ministère a décidé de créer un hub I4.0 regroupant tout l'écosystème de l'innovation et de la transformation digitale. Ce hub est hébergé à l'Apii et piloté par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Ce hub est un dispositif fédérateur pour l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale.

Ce hub permet d'avancer en passant par plusieurs étapes... C'est un processus allant de l'évaluation de la maturité des entreprises à travers l'outil « Tima » et l'expérimentation des solutions à travers des projets pilotes, jusqu'à l'obtention du label I4.0.

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Quels sont les secteurs concernés ?

C'est tous secteurs confondus. Toute entreprise voulant s'inscrire dans cette démarche pour obtenir son label est la bienvenue. Il est ouvert à tout le tissu industriel tunisien, tous les secteurs, les start-up et tout l'écosystème de l'innovation.

Pour la période du projet pilote, on a visé 20 entreprises. Ensuite, un appel à candidatures a été lancé et nous sommes en phase de sélection. Suite à quoi, nous allons engager les démarches pour l'obtention du label I4.0.

Pour la gouvernance de ce hub, deux comités ont été créés. Le premier est un comité national. Il est présidé par le ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, en coordination avec les parties prenantes, tels que le ministère des Tics, celui de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère des Finances et le ministère de l'Economie et de la Planification.

Le deuxième comité est plutôt opérationnel. Il va suivre et gérer toutes les démarches de l'obtention du label I4.0.

En quoi consiste l'outil « Tima » associé à ce programme ?

« Tima » est le « Tunisian intelligent manufacturing assessment ». C'est un outil purement tunisien conçu par des compétences tunisiennes. Il va permettre de mesurer et d'évaluer la maturité des entreprises en I4.0. Cet outil va permettre, en collaboration avec les experts de centres de compétences et les centres techniques, d'établir un diagnostic pour chaque entreprise. Ensuite, il y aura des auditeurs et des experts qui proposeront des solutions adéquates aux entreprises pour accompagner leur transformation et la digitalisation de leur process de production.

Une plateforme purement digitale a été ainsi créée, où l'entreprise peut voir son évaluation et peut avoir des interactions avec des auditeurs, des rapports de diagnostic, des évaluations et surtout avec des experts de centres de compétences qui vont accompagner les entreprises pour avoir le label I4.0.