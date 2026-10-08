Tunisie: 2e edition du « Prix Cairn / Al-fikr de la recherche tunisienne » - La recherche académique à l'honneur

À travers ce prix prestigieux, les deux partenaires partagent l'ambition commune de contribuer activement à la valorisation du livre et de la recherche tout en stimulant le dialogue intellectuel et le rapprochement des communautés scientifiques tunisiennes et maghrébines avec l'espace francophone.

La deuxième édition du « Prix Cairn / Al-fikr de la recherche tunisienne » se tiendra le mardi 13 octobre 2026, à partir de 10h00, à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, à Carthage. Organisée conjointement par les plateformes numériques Cairn.info et Al-fikr, toutes deux actrices majeures de la diffusion numérique du savoir, cette cérémonie d'envergure célébrera l'excellence académique ainsi que la diffusion internationale des travaux scientifiques. À travers ce prix prestigieux, les deux partenaires partagent l'ambition commune de contribuer activement à la valorisation du livre et de la recherche tout en stimulant le dialogue intellectuel et le rapprochement des communautés scientifiques tunisiennes et maghrébines avec l'espace francophone. Selon un communiqué transmis par les organisateurs, l'événement vient saluer des travaux d'exception qui témoignent de la vitalité de la recherche tunisienne, participent au rayonnement des publications scientifiques régionales et contribuent activement à leur inscription durable dans l'espace francophone.

À l'instar de l'édition inaugurale de l'année dernière qui avait récompensé les professeurs Ali Mtiraoui de l'Université de Sousse, Anis Jarboui de l'Université de Sfax et Mejda Cheour de l'Université de Tunis El Manar, cette rencontre 2026 sera une nouvelle opportunité de mettre à l'honneur des chercheurs et des auteurs incontournables.

Cette cérémonie permettra également de mettre en lumière la parfaite complémentarité de Cairn.info et Al-fikr dans leur mission partagée de valorisation des connaissances. D'un côté, Cairn.info s'impose comme la plateforme francophone de référence en sciences humaines et sociales en favorisant la circulation internationale de la recherche. De l'autre côté, la plateforme Al-fikr contribue de manière essentielle à renforcer la visibilité et l'accessibilité de

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