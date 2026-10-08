Tunisie: Les Tunisiens peuvent voyager sans visa vers cette destination pour 30 jours - voici les conditions

Les ressortissants tunisiens peuvent entrer aux Philippines sans visa pour un séjour initial de 30 jours, sous réserve de remplir certaines conditions d'entrée. La Tunisie figure ainsi parmi les 46 pays africains concernés par le régime d'exemption de visa appliqué par Manille.

Les voyageurs tunisiens peuvent désormais se rendre aux Philippines pour un séjour initial de 30 jours sans avoir à obtenir au préalable un visa, conformément à la politique d'entrée publiée par le Département philippin des Affaires étrangères.

La Tunisie figure explicitement sur la liste officielle des nationalités autorisées à entrer dans l'archipel sans visa pour une période initiale de 30 jours. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'Executive Order No. 408 et des textes pris ultérieurement pour le modifier.

Un dispositif qui concerne 46 pays africains

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Selon les données publiées le 6 octobre 2026 par Business Insider Africa, 46 pays africains bénéficient actuellement de cette possibilité d'entrée sans visa pour 30 jours. Parmi eux figurent notamment la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Kenya, le Ghana, l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie.

La liste officielle philippine confirme notamment la présence de la Tunisie, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Kenya, du Ghana et de nombreux autres pays africains.

Pour les voyageurs tunisiens, cette exemption signifie qu'un déplacement touristique ou un court séjour aux Philippines peut être effectué sans demande préalable de visa, à condition de respecter les exigences fixées par les autorités philippines.

Passeport valide et billet de retour obligatoires

L'exemption n'est toutefois pas automatique. Le Département philippin des Affaires étrangères précise que les voyageurs concernés doivent notamment être munis d'un passeport valable au moins six mois au-delà de la période envisagée du séjour.

Ils doivent également présenter un billet retour vers leur pays d'origine ou un billet de continuation vers leur prochaine destination.

L'entrée sans visa est accordée pour un séjour initial de 30 jours. L'admission effective reste par ailleurs du ressort des autorités de l'immigration philippines au point d'entrée, comme le rappelle le portail officiel de visa du Département des Affaires étrangères.

La Tunisie avec le Maroc, la Mauritanie et l'Afrique du Sud

La mesure place la Tunisie dans un groupe de pays africains bénéficiant d'un accès facilité au territoire philippin. Outre la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie, deux autres pays du Maghreb, figurent dans la liste des nationalités exemptées. C'est également le cas de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Ghana, du Sénégal, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et de plusieurs autres pays du continent.

À l'inverse, l'Algérie ne figure pas sur la liste officielle des pays bénéficiant de l'entrée sans visa de 30 jours. Il en va également de l'Égypte et de la Libye, entre autres nationalités africaines non couvertes par le régime général. Business Insider Africa cite également le Nigeria, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan parmi les pays africains exclus du dispositif standard.

Une politique tournée vers le tourisme

Cette politique d'entrée s'inscrit dans une stratégie plus large des Philippines visant à faciliter l'accès au pays et à renforcer son attractivité touristique et économique.

Selon les chiffres rapportés par Business Insider Africa, les Philippines ont accueilli environ 5,94 millions de touristes internationaux en 2025, tandis que les dépenses des visiteurs étrangers ont atteint près de 694 milliards de pesos philippins. Le tourisme représentait alors 8,1 % de l'économie et soutenait environ 7,7 millions d'emplois.

La secrétaire philippine au Tourisme, Dita Angara-Mathay, a par ailleurs mis en avant la volonté de présenter le pays comme une destination "ouverte" et accessible aux visiteurs et aux investisseurs étrangers.

Pour les voyageurs tunisiens, l'information est donc concrète : un visa préalable n'est pas requis pour un séjour initial de 30 jours aux Philippines, mais cette facilité reste conditionnée au respect des règles d'entrée.

Le passeport, la durée de validité exigée et le billet retour ou de continuation constituent notamment les principaux éléments à prévoir avant le départ. Et comme pour tout régime d'exemption de visa, l'autorisation finale d'entrée relève des services de l'immigration à l'arrivée.