Tunisie: Mouches soldates noires - Inoffensives et fort utiles

Les habitants de Menzel Bouzelfa sont en émoi. La cause ? Une unité d'élevage de... mouches noires s'est implantée dans leur localité. Gageons que c'est quelque peu curieux comme genre d'élevage. «Par les temps qui courent, nous précise un technicien supérieur du domaine, on essaie de tout élever pour fournir un marché demandeur en plusieurs autres espèces d'insectes utiles. C'est ainsi que « l'entomoculture » s'est développée autour du globe».

Les consommateurs optent de plus pour le « bio ». C'est le seul moyen de les satisfaire en écartant autant que faire se peut les produits chimiques.

En dehors de la mouche noire que l'on appelle «la mouche soldate noire», nous élevons des coccinelles pour protéger nos champs de figues de Barbarie. Un moyen de protection efficace qui nous dispense d'utiliser des produits chimiques que l'homme finit par ingurgiter dangereusement. C'est extrêmement efficace pour protéger les plantes contre les pucerons. On se rend chez un revendeur, un botaniste, qui procède à l'élevage et on achète ces coccinelles que l'on répand dans le jardin.

On élève le.... criquet migrateur ou le criquet pèlerin, que l'on transforme dans certains pays en farine source de nourriture humaine. C'est le cas du grillon que l'on transforme en farine pour l'homme ou pour l'alimentation des volailles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ou encore les trichogrammes, de toutes petites guêpes qui pondent à l'intérieur des oeufs de la pyrale de maïs. Ou, enfin, des élevages que nous connaissons bien ceux des abeilles qui est en fait, le plus ancien au monde, pour avoir du miel, de la cire, de la gelée, sans oublier le rôle de ces abeilles dans la pollinisation d'une façon générale.

Absence d'explication

Sans oublier le ver à soie, la « sériculture » que nous avons effectuée, enfants, chez nous à la maison, sans penser que cela se fait à l'échelle industrielle.

Mais cette «mouche noire» à quoi sert-elle et pourquoi l'élève-t-on?

Nous constatons que l'on s'est abstenu, malheureusement, de procéder à une campagne d'explication pour mettre en confiance les riverains des zones choisies, pour implanter une nouvelle activité. C'est une erreur, alors que dans ces lieux pourraient fort bien travailler les habitants de ces localités.

La mouche noire, appelée exactement mouche soldate noire, est élevée pour produire des protéines pour l'alimentation animale et pour recycler les déchets organiques.

N'oublions pas que nous dépendons des importations pour tous ces genres de produits. Nous pouvons, de ce fait, alléger nos dépenses et réduire notre dépendance, en procédant à l'élevage de ces mouches.

En fait, cet élevage est le pilier de l'économie circulaire et de l'agriculture durable. Grâce au principe naturel de la bioconversion, cet insecte transforme un problème environnemental (les déchets) en ressources agricoles précieuses (protéines et engrais).

Trois fonctions majeures

Ce ne sont pas les mouches adultes qui travaillent, mais leurs larves, qui possèdent un appétit et des propriétés nutritionnelles hors du commun. L'élevage de cet insecte remplit trois fonctions majeures : les larves de la mouche soldate noire sont exceptionnellement riches en protéines (environ 45 %) et en matières grasses (environ 35 %). Une fois récoltées, elles sont utilisées fraîches, séchées ou transformées en farine pour nourrir les saumons, truites ou crevettes.

Elles remplacent efficacement la farine de poisson.

Dans l'aviculture, elles servent de complément ou de substitut au soja pour les poulets.

Elles entrent de plus en plus dans la composition des croquettes pour chiens et chats.

Cette alternative permet de lutter contre la surpêche et la déforestation liée à la culture intensive du soja.

Les larves sont de véritables « usines de recyclage » miniatures. Elles sont capables de multiplier leur poids par 10 000 en seulement deux semaines en dévorant une immense variété de restes alimentaires, fruits et légumes invendus des marchés.

Les résidus des industries agroalimentaires (épluchures, drèches de bière), les fumiers et lisiers d'élevage.

En digérant ces restes, elles réduisent le volume des déchets de plus de la moitié et limitent les émissions de gaz à effet de serre issues des décharges.

En s'alimentant, les larves rejettent des déjections mélangées aux résidus de leur litière. Ce produit, appelé le « frass » est un excellent fertilisant organique (compost). Très riche en nutriments. Il stimule la vie des sols, nourrit les plantes et offre une alternative écologique aux engrais chimiques.

Complètement inoffensive

La mouche soldate noire adulte ne possède pas de pièces buccales fonctionnelles (elle ne pique pas, ne mord pas et ne transmet aucune maladie). Elle vit seulement quelques jours grâce aux réserves accumulées par la larve, uniquement pour s'accoupler et pondre, ce qui rend son élevage totalement sûr et non nuisible ».

Expliquer et convaincre

En procédant au lancement de cette unité, on a omis d'expliquer aux riverains, de les convaincre et de les mettre en confiance. Il faudrait le faire et dorénavant tenir compte de cet élément important qui facilite l'adoption sans heurts de pareilles initiatives pour la région et pour le pays.