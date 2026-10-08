Tunisie: Gestion des catastrophes - la Tunisie et les États-Unis renforcent leur coopération

Un atelier axé sur le renforcement de la réponse aux catastrophes s'est tenu à Tunis, avec la participation des représentants de l'Office national de la protection civile, des experts du Service des forêts du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et des représentants de l'ambassade des États-Unis en Tunisie.

Selon un communiqué publié, jeudi, par l'ambassade des États-Unis, l'atelier a pour objectif de s'exercer à la coordination des opérations, la répartition des ressources et la communication d'informations aux citoyens en cas d'inondations, d'incendies de forêt ou lors des phénomènes météorologiques extrêmes.

Au cours de cet atelier de cinq jours, les participants ont exploré -- à travers des exercices pratiques et une simulation de catastrophes -- les moyens d'améliorer la planification conjointe et la communication entre les différents acteurs, afin de protéger les communautés et les infrastructures.

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Dans nos archives Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement : Pour un système éducatif de qualité, équitable et inclusifSelon l'ambassade américaine, le partage de l'expérience américaine en matière de réponse aux catastrophes s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération tuniso-américaine et du soutien des efforts de la Tunisie pour développer la gestion des crises.

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