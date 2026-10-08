Tunisie: La pays dans le Top 10 de l'aviation africaine

La Tunisie occupe le 8e rang des marchés aériens africains en termes de capacité programmée pour octobre 2026, avec 720.600 sièges, selon les données de l'Observatoire international du transport aérien OAG. Le marché tunisien affiche ainsi une progression de 6,9 % sur un an, soit 46.400 sièges supplémentaires par rapport à octobre 2025.

La Tunisie figure ainsi parmi les dix principaux marchés du continent, dans un contexte de progression générale de l'offre aérienne africaine. Selon l'OAG, la capacité totale programmée en Afrique atteint 26,6 millions de sièges en octobre 2026, en hausse de 8,8 % par rapport au même mois de 2025. La capacité internationale représente 77 % du total, avec 20,4 millions de sièges, tandis que la capacité domestique atteint 6,13 millions de sièges, en progression de 11,9 % sur un an.

La Tunisie dans le Top 10 africain

Le classement des marchés nationaux est dominé par l'Égypte, avec 3,216 millions de sièges programmés en octobre 2026. L'Afrique du Sud arrive en deuxième position avec 2,443 millions de sièges, suivie du Maroc avec 2,181 millions.

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L'Éthiopie occupe la quatrième place avec 1,4095 million de sièges, devant le Nigeria, avec 1,347 300 million.

Classement complet :

La Tunisie devance donc notamment la Tanzanie et le Ghana, tandis qu'elle se situe derrière les principaux marchés du continent, dont les trois pays d'Afrique du Nord présents dans ce Top 10 : l'Égypte, le Maroc et l'Algérie.

La Tunisie face au Maroc et à l'Algérie

La comparaison avec les autres marchés maghrébins est particulièrement significative. Avec 2,181 millions de sièges, le Maroc dispose d'une capacité programmée environ trois fois supérieure à celle de la Tunisie. L'Algérie totalise pour sa part 1,061 million de sièges, contre 720.600 pour la Tunisie.

Les trois marchés maghrébins cumulent ainsi environ 3,96 millions de sièges programmés en octobre 2026.

À l'échelle régionale, l'Afrique du Nord constitue d'ailleurs le principal marché aérien régional lié à l'Afrique, avec 7,6 millions de sièges en octobre. Cette capacité est en hausse de 748.100 sièges par rapport à octobre 2025. L'Europe occidentale arrive en deuxième position avec 4,8 millions de sièges.

Une progression tunisienne de 6,9 %

La progression de la Tunisie atteint 6,9 % sur un an, avec 46.400 sièges supplémentaires.

Cette hausse reste inférieure à celle enregistrée par le Maroc (+11 %), l'Algérie (+9,1 %) ou la Tanzanie (+8,2 %), mais elle est supérieure à celle observée en Éthiopie (+3,9 %) et en Afrique du Sud (+0,8 %).

Le Nigeria affiche, de son côté, la progression la plus importante parmi les dix premiers marchés africains, avec +44,5 %, soit 414.900 sièges supplémentaires sur un an. L'OAG attribue notamment cette progression aux réformes monétaires, à un nouvel accord de location d'avions et à un regain de confiance des compagnies aériennes envers le marché nigérian.

Un classement fondé sur la capacité programmée

Il convient toutefois de préciser ce que mesure exactement ce classement de l'OAG. Les chiffres correspondent à la capacité aérienne programmée en nombre de sièges pour le mois considéré. Ils ne mesurent donc pas directement le nombre de passagers effectivement transportés, le taux de remplissage des avions ou les performances financières des compagnies.

L'OAG précise que les données de son analyse africaine sont issues de son Schedules Analyser, consacré aux horaires et capacités programmés. Son offre de données couvre notamment les horaires prévisionnels et historiques de centaines de compagnies aériennes ainsi que les capacités en sièges.

Le classement permet ainsi de mesurer l'offre aérienne déployée sur les différents marchés, et son évolution d'une année à l'autre.

Ethiopian Airlines en tête, Air Algérie 5e

Le classement des compagnies aériennes, distinct de celui des marchés nationaux, est dominé par Ethiopian Airlines, avec 2.069.965 sièges programmés en octobre 2026, en hausse de 6 % sur un an.

Elle est suivie de Safair, avec 1.023.624 sièges, et d'Egyptair, avec 911.407 sièges. Royal Air Maroc occupe la quatrième position avec 817.323 sièges, tandis qu'Air Algérie se classe cinquième avec 757.522 sièges, en hausse de 12,4 % sur un an.

Le Top 10 des compagnies est complété par Airlink, Ryanair, Emirates, Air Cairo et easyJet. Cette dernière fait son entrée à la dixième place avec 385.484 sièges, enregistrant une progression de 23,2 %, la plus forte parmi les dix premières compagnies du classement. Air Peace, qui figurait précédemment dans le Top 10, en sort en octobre.

Tunisair ne figure pas dans le Top 10 des compagnies africaines selon cet indicateur. Cette donnée doit cependant être distinguée du classement de la Tunisie en tant que marché national : les deux classements ne mesurent pas la même chose.

Tunis-Carthage sort du Top 10 africain

Le classement des aéroports constitue lui aussi un indicateur distinct. Pour octobre 2026, Tunis-Carthage ne figure pas dans le Top 10 des aéroports africains par capacité programmée.

L'aéroport du Caire arrive en tête avec 1,78 million de sièges, devant Addis-Abeba (1,19 million) et Johannesburg (1,16 million). Casablanca occupe la quatrième position avec 730.000 sièges, devant Marrakech et Le Cap. L'aéroport d'Alger se classe septième avec environ 580.000 sièges. OAG

L'OAG précise que Hurghada réintègre le Top 10, tandis que Tunis en sort pour octobre 2026.

Dans son ensemble, le marché aérien africain poursuit donc sa progression. Les 26,6 millions de sièges programmés pour octobre représentent une hausse de 8,8 % sur un an. Les compagnies traditionnelles représentent 79 % de la capacité, soit 21,1 millions de sièges, en hausse de 8,1 %, tandis que les compagnies à bas coûts portent leur capacité à 5,5 millions de sièges, en progression de 11,4 %.