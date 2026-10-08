Tunisie: Mellassine - Dix mandats de dépôt dans l'affaire du viol présumé d'une mineure de 16 ans

L'affaire de la jeune fille âgée de 16 ans, qui aurait été victime d'un viol à Mellassine, a connu de nouveaux développements judiciaires avec le placement en détention de dix personnes, a-t-on appris de source judiciaire.

Le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tunis 2 a délivré, mercredi, dix mandats de dépôt à l'encontre de personnes impliquées dans cette affaire.

Les décisions de placement en détention concernent sept suspects, incarcérés à la prison civile de Mornaguia, ainsi que deux mineurs, placés dans un centre de rééducation pour mineurs. La propriétaire de la maison où les faits auraient eu lieu a également été placée en détention à la prison civile de Manouba.

En revanche, le juge d'instruction a décidé de remettre en liberté un intermédiaire ayant loué le logement à deux des suspects. Les investigations ont établi qu'il ne connaissait pas les deux individus et qu'il leur avait loué la maison sans savoir qu'ils étaient recherchés dans le cadre de cette affaire.

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Les auditions se poursuivent

Les auditions des autres personnes impliquées dans l'affaire devraient se poursuivre les 12 et 21 octobre, afin de recueillir leurs déclarations. Des confrontations judiciaires entre les différentes parties sont également prévues à l'issue de ces auditions.

La victime devrait, pour sa part, être entendue par la justice dès que son état de santé le permettra, selon les éléments disponibles.

L'enquête judiciaire se poursuit afin de déterminer avec précision les circonstances des faits et les responsabilités de chacune des personnes impliquées.