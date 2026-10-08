Tunisie: Jusqu'à 70 mm de pluie attendus - les agriculteurs appelés à la vigilance

8 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les agriculteurs à faire preuve de prudence et de vigilance, notamment, lors de déplacement et à éviter les cours d'eau ainsi que les zones basses.

Dans un communiqué publié, jeudi, le ministère a également souligné l'importance de prendre les précautions nécessaires pour protéger les personnes, les biens et les récoltes agricoles, suite aux perturbations météorologiques attendues.

Des pluies orageuses provisoires sont attendues, à partir de ce soir, jeudi 8 octobre 2026, sur les régions côtières du Nord. Ces précipitations seront parfois abondantes, notamment dans l'extrême Nord-Ouest.

Ces pluies se poursuivront progressivement, demain vendredi 9 octobre 2026, sur le reste des régions du Nord, puis sur les régions du Centre et localement du Sud dans l'après-midi.

Les quantités de pluies oscilleront entre 30 et 50 millimètres, pouvant atteindre localement 70 millimètres, avec la possibilité de chutes de grêle et de fortes rafales de vent, lors de l'apparition des nuages orageux.

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